Сборная Испании проиграла Англии в Мадриде (2:3) в последнем туре группового этапа Лиги наций. Команда Луиса де ла Фуэнте впервые с марта 2023 года уступила в основное время в официальном матче. За три с лишним года между этими поражениями испанцы выиграли Лигу наций, Евро и чемпионат мира.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Серия началась после поражения от Шотландии и вместила три титула

До встречи с Англией последней сборной, обыгравшей Испанию в основное время в официальном матче, была Шотландия: в марте 2023-го шотландцы победили в Глазго (2:0) в квалификации Евро. Для де ла Фуэнте это был всего второй матч во главе сборной. Уже в июне он выиграл с ней первый трофей — Лигу наций, следующим летом Испания стала чемпионом Европы, а ещё через два года — чемпионом мира.

За 44 официальные встречи испанцы одержали 37 побед и 7 раз сыграли вничью. Один раз за это время они всё же уступили по пенальти — португальцам в финале Лиги наций в 2025-м. Последней победой в серии стали 2:0 над Чехией в Праге 12 ноября — после неё у испанцев было пять побед в пяти турах нынешнего розыгрыша.

Прежний рекорд принадлежал Италии — и его оборвали сами испанцы

С учётом товарищеских матчей отсчёт шёл с марта 2024-го, когда Испания проиграла Колумбии в Лондоне (0:1). После этого команда де ла Фуэнте провела 43 матча подряд без поражений — это рекорд среди мужских сборных. Прежнее достижение принадлежало Италии Роберто Манчини, которая не проигрывала 37 встреч (официальных и товарищеских) подряд с 2018 по 2021 год.

Итальянскую серию прервала сама Испания, выиграв в Милане полуфинал Лиги наций (2:1). Спустя почти пять лет испанцы превзошли эту отметку: финал ЧМ-2026 против Аргентины (1:0) стал их 38-м матчем подряд без поражений с учётом товарищеских.

В Мадриде Англия повела 3:0 к 57-й минуте, а после удаления Эллиота Андерсона Испания отыграла два мяча, но не успела завершить камбэк. Англичане удержали победу и заняли первое место в группе по разнице мячей, Испания с теми же 15 очками вышла в четвертьфинал со второго места. Обе команды узнают своих соперников на жеребьёвке 20 ноября.