Перед матчем

К этой игре Испания подошла со 100 % результатом, одержав победы во всех пяти матчах и давно обеспечив себе выход в плей‑офф. Тем не менее главный тренер Луис де ла Фуэнте выставил на эту встречу практически оптимальный состав. Три дня назад Испания на выезде уверенно победила Чехию со счётом 2:0.

Гарри Кейн globallookpress.com

Англия идёт второй в группе 3 с 12 очками. Своё единственное поражение она потерпела как раз от Испании в первом туре — со счётом 3:2, а остальные четыре матча выиграла: у Хорватии (7:0, 2:1) и Чехии (2:0 и 3:0). Ну и, конечно, лучшим бомбардиром сборной и всего турнира является Гарри Кейн — у него 7 забитых мячей в 5 матчах.

Ход матча

Матч начался с опасной атаки англичан уже на 2‑й минуте. Кубарси после подачи с угла поля упустил Беллингема, и Джуд практически в упор расстреливал Симона, но голкипер справился! Атака продолжилась: последовал удар с линии штрафной площади — игрок испанцев ногой сыграл на перехвате.

На 7‑й минуте гости создали второй опасный момент. Кейн мощно пробил из‑за штрафной из хорошей позиции, но мяч прокатился рядом со штангой!

После этого испанцы завладели инициативой, но опасных моментов не создавали. На 17‑й минуте Райс получил жёлтую карточку, когда срубил убегавшего Ямаля. К середине первого тайма хозяева ещё прибавили: они хорошо контролируют мяч, но англичане изредка огрызаются.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 25‑й минуте Кейн после заброса партнёра выполнил скидку на Беллингема. Тот рванул налево в штрафную и с острого угла пробил в ближний угол, но в створ попасть не удалось. Затем выяснилось, что Джуд был в офсайде.

На 35‑й минуте Роджерс забрался направо в штрафную, мягко навесил на дальнюю штангу на ход Беллингему, но на перехвате сыграл Субименди. Симон рванул из ворот и поймал мяч в руки!

На 41‑й минуте Англия заработала пенальти. Андерсон со своей половины поля выдал длинный пас на ход Кейну. Тот вошёл в штрафную, попытался уйти к центру от Кубарси, и защитник сбил Гарри! Несколько минут занял просмотр ВАР, а затем последовало уверенное исполнение от Кейна — удар в правый угол. Симон угадал направление, но дотянуться не успел! Счёт — 0:1 в пользу Англии.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 53‑й минуте гости увеличили преимущество в счёте. Райс подал угловой в центр штрафной площади, куда без какого‑либо сопротивления ворвался Конса и головой вогнал мяч в сетку! Через 4 минуты Англия забила свой третий мяч. Кейн отдал передачу с левого фланга в центр на Беллингема, который с подступов к штрафной сделал великолепный проникающий пас направо на ход Уайту! Защитник точно пробил сходу в ближний угол — Кукурелья не успел его накрыть! Так счет стал 3:0 в пользу гостей.

На 63‑й минуте команда Томаса Тухеля осталась в меньшинстве после удаления Андерсона. Ошибка англичан: в итоге Оярсабаль отправил один на один Ямаля, которого уже перед самым Траффордом сбил Андерсон! Тюрпен ставит 11‑метровый и удаляет хавбека. «С точки» Оярсабаль разводит мяч и Траффорда по разным углам. Счёт — 1:3.

На 72‑й минуте на поле выходит Нико Уильямс и через три минуты сокращает отставание испанцев до минимума. Педри отобрал мяч в центральном круге у Гордона, после чего испанцы убежали в контратаку. Ямаль справа ворвался в штрафную под заброс Фермина, из‑под защитника покатил мяч в центр на ход Уильямсу, который мощным ударом с отскоком от штанги отправил его в створ!

Итог

Англия очень мощно провела первый тайм и первые 15 минут второго и к этому времени вела уже со счётом 3:0 после голов Кейна, Консы и Уайта. Но всё изменила красная карточка Андерсона и удачные замены Луиса де ла Фуэнте.

После того как Испания осталась в большинстве, игра резко перевернулась, и хозяева были близки к тому, чтобы уйти от поражения. Но, на счастье Англии, ей удалось выстоять в этой непростой встрече и выиграть свою группу. Снова гол забил Гарри Кейн, который с 10 голами остался лучшим бомбардиром Лиги наций А.

Результат матча Испания Мадрид 2:3 Англия Лондон 0:1 Гарри Кейн 45' пен. 0:2 Эзри Конса 53' 0:3 Бен Уайт 57' 1:3 Микель Оярсабаль 65' пен. 2:3 Нико Уильямс 75' Испания: Унай Симон, Марк Пубиль ( Педро Порро 20' ), Пау Кубарси ( Педри 46' ), Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Мартин Субименди ( Нико Уильямс 72' ), Фабиан Руис ( Дин Хейзен 46' ), Микель Мерино ( Фермин Лопес 46' ), Алекс Баэна, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль Англия: Джеймс Траффорд, Джарелл Куанса, Эзри Конса, Бен Уайт ( Дэниел Бёрн 89' ), Джуд Беллингем ( Джед Спенс 83' ), Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Льюис Холл, Гарри Кейн ( Майлс Льюис-Скелли 78' ), Энтони Гордон ( Доминик Калверт-Льюин 83' ), Морган Роджерс Жёлтые карточки: Марк Кукурелья 50', Ламин Ямаль 58', Алекс Баэна 68' — Деклан Райс 14', Джед Спенс 67' Красная карточка: Эллиот Андерсон 63' (Англия)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 8 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 14 Фолы 15

Что дальше?

В этом году обе команды провели заключительные матчи и теперь продолжат своё выступление в 2027 году.