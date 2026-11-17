В заключительном, шестом туре Лиги наций А Уэльс на своём поле уступил Португалии со счётом 2:3, ведя по ходу игры. Голы в составе гостей забивали Бруну Фернандеш, Педру Нету и Карлуш Форбш.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Перед матчем

Уэльс после пяти туров имел в активе три очка в группе 4 Лиги наций А и лишился шансов на выход в плей‑офф. В предыдущей игре валлийцы уступили в гостях Норвегии со счётом 1:3. Португалия уже гарантировала себе первую строчку в своём квартете ещё после 4‑го тура и могла играть в своё удовольствие. В пятом туре команда Жоржи Жезуса дома потерпела разгромное поражение от Дании (1:4).

Ход игры

Встреча стартовала очень активно: было видно, что футболисты вышли получать удовольствие и играть для зрителей. Первый гол пришёл уже на 11‑й минуте, когда хозяева устроили короткий перепас возле своих ворот и «обрезались». Мяч перехватил Жоау Невеш и катнул его Бруну Фернандешу, а тот неотразимо пробил в дальний верхний угол— 0:1 в пользу Португалии.

Ответный гол пришёл уже через две минуты. Колуилл разрезал оборону соперника пасом налево в штрафную Уилсону. Удар Гарри потащил Кошта, но подбор забрал всё тот же Колуилл и поперёк покатил на 11‑метровую отметку, откуда Брукс в касание отправил мяч точно под дальнюю стойку — 1:1.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 21‑й минуте португальцы имели отличный шанс снова выйти вперёд. Но Тринкау просто простил хозяев: с левого края вратарской без помех Франсишку замыкал кросс Нету с фланга, но угодил в перекладину, от которой мяч отскочил за пределы поля. Спустя 9 минут уже хозяева имели шанс забить. Томас получил передачу на ход с левого фланга, ворвался в штрафную, мог бить сам, но решил покатить в центр набежавшему Уилсону. Удар с ходу Гарри пришёлся прямо по позиции Кошты.

На 40‑й минуте Томасу всё‑таки удалось сделать то, что он пытался ранее. В контратаке оголился фланг Канселу — именно туда Брукс и отдал на ход Томасу. Сорба убежал от Силвы, влетел в штрафную и низом точно пробил под правую штангу — 2:1 в пользу Уэльса.

Педру Нету забивает свой гол globallookpress.com

Португалия ответила почти мгновенно. На левом фланге Тринкау «покрутил позвонки» Робертсу, после чего выполнил отличную подачу на дальнюю штангу. Дасилва упустил Нету, который с лёта переправил мяч в сетку — 2:2. В компенсированное время Уилсон имел два отличных шанса забить, но гостям немного повезло.

После перерыва инициатива сразу перешла к Португалии, и она создала несколько неплохих шансов забить. Самый опасный возник на 59‑й минуте: прошла передача направо в штрафную на Педру Нету, тот низом пробил в дальний угол, но угодил в штангу. На 66‑й и 68‑й минутах соперники обменялись опасными моментами, но не смогли поразить ворота друг друга.

Болельщики продолжают скучать globallookpress.com

Третий гол в ворота Уэльса пришёл на 70‑й минуте. Длинную передачу вперёд выполнил Канселу. Прерывая её, Кабанго неудачно головой сбросил мяч на фланг, где его подхватил Карлуш Форбш. Он влетел в штрафную, раскачал Дэвиса, сместился в середину и низом точно пробил в дальний угол — 3:2 в пользу гостей. На 74‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён Педру Нету. Но в меньшинстве гости сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.

Итог

Португалия подтвердила статус самой сильной команды своей группы и одного из фаворитов Лиги наций. Главный тренер Жоржи Жезуш проверил в деле нескольких футболистов и показал, что может обходиться без Криштиану, а осечка с Данией была досадной случайностью. Уэльс в этом матче показал футбол неплохого уровня и не испугался португальцев. Но как только гости прибавили в скорости и заиграли на полную, силы оказались неравны.

Результат матча Уэльс Кардифф 2:3 Португалия Лиссабон 0:1 Бруну Фернандеш 11' 1:1 Дэвид Брукс 13' 2:1 Сорба Томас 40' 2:2 Педру Нету 43' 2:3 Карлуш Форбс 70' Уэльс: Дэнни Уорд, Коннор Робертс, Джо Родон ( Бенджамин Кабанго 46' ), Бен Дэвис, Джей Дасилва, Даниэль Джеймс ( Аарон Коллинз 63' ), Дэвид Брукс ( Бреннан Джонсон 63' ), Гарри Уилсон, Josh Sheehan, Рубин Колвилл ( Льюис Каумас 83' ), Сорба Томас Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот ( Рубен Невеш 71' ), Антониу Силва, Жоау Канселу, Гонсалу Рамуш ( Карлуш Форбс 59' ), Бруну Фернандеш ( Жеовани Кенда 90' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Алберту Кошта 71' ), Ренато Вейга, Франсиску Тринкан ( Жоау Фелиш 59' ), Педру Нету Жёлтые карточки: Бенджамин Кабанго 51', Josh Sheehan 62' — Франсиску Тринкан 53', Педру Нету 72' Красная карточка: Педру Нету 74' (Португалия)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 9 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 5 Фолы 11

Что дальше

Португалия вышла с первого места в группе 4 и своего соперника по четвертьфиналу плей-офф узнает по итогам жеребьёвки. Уэльс как команда лучшая из занявших 4-е места в своих квартетах сыграет стыковые с командами, занявших вторые места в Лиге наций B.