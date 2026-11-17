В заключительном, шестом туре Лиги наций А Уэльс на своём поле уступил Португалии со счётом 2:3, ведя по ходу игры. Голы в составе гостей забивали Бруну Фернандеш, Педру Нету и Карлуш Форбш.
Перед матчем
Уэльс после пяти туров имел в активе три очка в группе 4 Лиги наций А и лишился шансов на выход в плей‑офф. В предыдущей игре валлийцы уступили в гостях Норвегии со счётом 1:3. Португалия уже гарантировала себе первую строчку в своём квартете ещё после 4‑го тура и могла играть в своё удовольствие. В пятом туре команда Жоржи Жезуса дома потерпела разгромное поражение от Дании (1:4).
Ход игры
Встреча стартовала очень активно: было видно, что футболисты вышли получать удовольствие и играть для зрителей. Первый гол пришёл уже на 11‑й минуте, когда хозяева устроили короткий перепас возле своих ворот и «обрезались». Мяч перехватил Жоау Невеш и катнул его Бруну Фернандешу, а тот неотразимо пробил в дальний верхний угол— 0:1 в пользу Португалии.
Ответный гол пришёл уже через две минуты. Колуилл разрезал оборону соперника пасом налево в штрафную Уилсону. Удар Гарри потащил Кошта, но подбор забрал всё тот же Колуилл и поперёк покатил на 11‑метровую отметку, откуда Брукс в касание отправил мяч точно под дальнюю стойку — 1:1.
На 21‑й минуте португальцы имели отличный шанс снова выйти вперёд. Но Тринкау просто простил хозяев: с левого края вратарской без помех Франсишку замыкал кросс Нету с фланга, но угодил в перекладину, от которой мяч отскочил за пределы поля. Спустя 9 минут уже хозяева имели шанс забить. Томас получил передачу на ход с левого фланга, ворвался в штрафную, мог бить сам, но решил покатить в центр набежавшему Уилсону. Удар с ходу Гарри пришёлся прямо по позиции Кошты.
На 40‑й минуте Томасу всё‑таки удалось сделать то, что он пытался ранее. В контратаке оголился фланг Канселу — именно туда Брукс и отдал на ход Томасу. Сорба убежал от Силвы, влетел в штрафную и низом точно пробил под правую штангу — 2:1 в пользу Уэльса.
Португалия ответила почти мгновенно. На левом фланге Тринкау «покрутил позвонки» Робертсу, после чего выполнил отличную подачу на дальнюю штангу. Дасилва упустил Нету, который с лёта переправил мяч в сетку — 2:2. В компенсированное время Уилсон имел два отличных шанса забить, но гостям немного повезло.
После перерыва инициатива сразу перешла к Португалии, и она создала несколько неплохих шансов забить. Самый опасный возник на 59‑й минуте: прошла передача направо в штрафную на Педру Нету, тот низом пробил в дальний угол, но угодил в штангу. На 66‑й и 68‑й минутах соперники обменялись опасными моментами, но не смогли поразить ворота друг друга.
Третий гол в ворота Уэльса пришёл на 70‑й минуте. Длинную передачу вперёд выполнил Канселу. Прерывая её, Кабанго неудачно головой сбросил мяч на фланг, где его подхватил Карлуш Форбш. Он влетел в штрафную, раскачал Дэвиса, сместился в середину и низом точно пробил в дальний угол — 3:2 в пользу гостей. На 74‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён Педру Нету. Но в меньшинстве гости сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.
Итог
Португалия подтвердила статус самой сильной команды своей группы и одного из фаворитов Лиги наций. Главный тренер Жоржи Жезуш проверил в деле нескольких футболистов и показал, что может обходиться без Криштиану, а осечка с Данией была досадной случайностью. Уэльс в этом матче показал футбол неплохого уровня и не испугался португальцев. Но как только гости прибавили в скорости и заиграли на полную, силы оказались неравны.
Результат матча
Что дальше
Португалия вышла с первого места в группе 4 и своего соперника по четвертьфиналу плей-офф узнает по итогам жеребьёвки. Уэльс как команда лучшая из занявших 4-е места в своих квартетах сыграет стыковые с командами, занявших вторые места в Лиге наций B.