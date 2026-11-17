Перед матчем с Венесуэлой Валерий Карпин резко отреагировал на ситуации с Александром Соболевым и Максимом Осипенко: оба пропускают ноябрьские матчи сборной России по медицинским показаниям, однако в течение международной паузы играли в товарищеских встречах за клубы.

Валерий Карпин globallookpress.com

Суть ситуации с Осипенко

Осипенко попал в окончательный состав на ноябрьские игры, однако приехал в расположение сборной с жалобами на боль и результатами МРТ, которое ему сделали в «Динамо». По словам Карпина, руководство и врач клуба подписали письмо, в котором говорилось, что защитнику нужно около двух недель на восстановление, и просили отпустить Осипенко обратно в «Динамо».

Из «Динамо» по Осипенко был документ с подписью гендиректора, доктора, которые утверждали, что там травма и нужно плюс-минус 14 дней паузы, что он ходить не может. Валерий Карпин

Врач сборной Михаил Вартапетов рассказал, что после собственных тестов медштаб увидел риск осложнений, поэтому 10 ноября Максим уехал из национальной команды. Матч с Узбекистаном он пропустил.

Максим Осипенко globallookpress.com

В анонсе шоу-матча против ФК 10 «Динамо» сообщило, что Осипенко вернулся залечивать повреждение — однако 15 ноября он вышел в основе и отыграл весь первый тайм. После встречи гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, что в четверг, когда Россия играла с Узбекистаном, состояние защитника ещё не позволяло ему выйти на поле. «Видимо, сегодня один тайм медицинская служба ему дала сыграть», — добавил Пивоваров.

Карпина эта история не впечатлила: на пресс-конференции перед игрой с Венесуэлой он сообщил, что доверие к российским клубам подорвано окончательно.

Теперь вы понимаете, что клубам не всегда можно доверять. Это мягко сказано. Раздражает ли это? Уже нет. Я это знал, знаю. Теперь знают все. Мы в сборной привыкли не рисковать здоровьем игроков. Валерий Карпин

Соболев тоже сыграл за клуб, но Семак заранее предупредил Карпина

Александр Соболев не попал в итоговую заявку сборной по состоянию здоровья: она была опубликована 6 ноября, однако уже 8-го нападающий провёл 63 минуты на поле в матче РПЛ с «Ростовом». А 15-го появился на замену в перерыве товарищеской встречи «Зенита» с «Трабзонспором» и забил гол.

Соболев в матче с «Трабзонспором» globallookpress.com

История действительно похожая на ситуацию с Осипенко, но Карпин призвал рассматривать эти случаи по отдельности и объяснил разницу.

«Абсолютно разные ситуации. Мы знали проблему Соболева, главный тренер "Зенита" Сергей Семак озвучил ее. Он не готов на 100 процентов, поэтому мы его не вызывали. Про Александра не говорили про травму, у него была проблема определенная, инфекция, он набирает форму», — заявил главный тренер сборной России.

Что будет дальше?

А дальше, по словам Карпина, для всех игроков из российских клубов в сборной вводятся новые правила.

Мы теперь просто не будем верить на слово клубам. Все игроки, которые выступают в России, будут доезжать до сборной и проходить обследование. Валерий Карпин

17 ноября сборная России проведёт заключительный матч в 2026 году — в Краснодаре против Венесуэлы. Игра начнётся в 19:00 МСК.