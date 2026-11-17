В матче 6‑го тура Лиги наций в группе 2 Германия на своём поле разгромила Нидерланды со счётом 5:0. Дублем в этой встрече отметился Флориан Вирц, также забивали Дерри Шерхант, Нико Шлоттербек и Браян Груда. Эта победа позволила команде Юргена Клоппа занять первое место в своём квартете.

Флориан Вирц globallookpress.com

Перед матчем

Перед этим матчем Нидерланды возглавляли группу 2 с 11 очками в активе и имели отличные шансы пройти в плей‑офф. В последней игре «оранжевые» вдоволь покуражились над Грецией дома, разгромив её со счётом 7:0. Первая игра с Германией в первом круге завершилась вничью со счётом 1:1. Немцы были близки к победе, но голландцы спаслись в дополнительное время благодаря голу Коди Гакпо.

Для выхода в плей‑офф Германии кровь из носу нужна была победа в этом матче. Перед игрой у неё было всего 8 очков, и она шла третьей после Греции, уступая ей по дополнительным показателям. В пятом туре Бундестим выиграла в гостях у главного аутсайдера — Сербии (3:1).

Ход матча

С первых минут завязалась плотная и вязкая борьба на каждом участке без особого преимущества одной из сторон. Первый момент возник на 14‑й минуте, когда тер Стеген классно выбил вперёд в направлении Хаверца. В борьбе с ван де Веном зацепился за мяч Кай, развернулся и скинул чуть назад Шерханту. Мощный выстрел Дерри поймал на себя ван Хекке! Гости ответили своим первым моментом на 26‑й минуте. Прошла диагональ налево на Гакпо: Коди мимо Троя проскочил в штрафную и выполнил сильный полупрострел‑полунавес на дальнюю штангу, где мяч фактически попал в голову Малену, от которой отрикошетил мимо ворот! Получилось довольно опасно!

Через 6 минут Германия ответила своим не менее опасным моментом. Справа Груда подключил Троя, кросс Филиппа нашёл на левой половине штрафной Шерханта. Дерри первым касанием подработал, а вторым пробил в дальний угол — Вербрюгген не дотянулся, но мяч попал в штангу и ушёл за пределы поля! А ещё через 9 минут пришёл первый гол в матче. Из центральной зоны Киммих сделал передачу налево Шерханту, Дерри спокойно вошёл в штрафную и из‑под Дюмфриса нанёс шикарный обводящий удар под дальнюю стойку! И это дебютный гол за сборную для 24‑летнего вингера «Фрайбурга». 1:0 — впереди хозяева.

Дерри Шерхант globallookpress.com

Второй тайм также начался с атак Германии. Самый активный в её составе Шерхант получил возможность сделать дубль. Из центра поля Хаверц перевёл налево Дерри. Первый его удар с подступов к штрафной заблокировал ван Хекке, но Шерхант подхватил отскочивший мяч и опасно зарядил над перекладиной! На 57‑й минуте голландцы ответили своим моментом. Прошёл пас налево Гакпо, с подступов к штрафной нанёс обводящий удар в дальний угол Коди — выручил тер Стеген!

На 60‑й минуте счёт стал 2:0 в пользу Германии. Трой классно забросил на левый фланг Вирцу из глубины. Флориан на подступах к штрафной обыгрался с Шерхантом, затем на радиусе буквально выгрыз мяч у Дюмфриса, после чего шикарно выстрелил в дальний угол с рикошетом от штанги!

Разгромом запахло на 65‑й минуте, когда пришёл третий гол немцев. Со стандарта с левого края Груда отлично навесил в центр штрафной, откуда Шлоттербек в падении головой переправил мяч под дальнюю штангу! Через 6 минут избиение Нидерландов продолжилось. Вирц запустил по правому флангу Груду, Браян без сопротивления вошёл в штрафную, легко проскочил в лицевую мимо Гакпо и точно покатил на линию вратарской всё тому же Вирцу, который с ходу расстрелял Вербрюггена! 4:0 в пользу Германии.

Шлоттербек рассказывает, как забивал третий мяч globallookpress.com

Совсем неприличным счёт стал на 77‑й минуте, когда отличился Браян Груда. Киммих прострелил на Шерханта, Вербрюгген перевёл его удар в штангу, а добивание вообще никто не накрывал — и хавбек «РБ Лейпцига» без проблем отправил мяч в сетку. 5:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Итог

После довольно равного первого тайма (счёт в нём был 1:0 в пользу Германии) после перерыва Нидерланды просто рассыпались, а хозяева вдоволь покуражились над беспомощными «оранжевыми». Особенно яркую игру провёл вингер «Фрайбурга» Дерри Шерхант, затерзавший соперника своими финтами и перемещениями на фланге. Также надо отметить дубль Флориана Вирца, выглядевшего явным лидером сборной Германии и регулировавшего все атаки своей команды. Нидерланды после такого поражения получат время проанализировать ошибки, а для главного тренера Хави появилось много пищи для размышления. Это его первый конфуз в голландской сборной.

Три сборные набрали в группе 2 по 11 очков, но по дополнительным показателям в плей‑офф вышли Германия (с первого места) и Нидерланды, а Греция осталась лишь третьей, показав отличную игру на протяжении всего группового этапа. Роковой для неё стало поражение со счётом 0:7 от голландцев в пятом туре.

Результат матча Германия Берлин 5:0 Нидерланды Амстердам 1:0 Дерри Шерхант 41' 2:0 Флориан Вирц 60' 3:0 Нико Шлоттербек 65' 4:0 Флориан Вирц 71' 5:0 Браян Груда 77' Германия: Марк-Андре тер Штеген, Филипп Треу ( Том Бишоф 75' ), Жонатан Та, Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун ( Younes Ebnoutalib 65' ), Йозуа Киммих, Александар Павлович, Браян Груда ( Леннарт Карл 82' ), Флориан Вирц ( Финн Ельч 75' ), Кай Хаверц ( Максимилиан Миттельштадт 65' ), Дерри Шерхант Нидерланды: Барт Вербрюгген, Юрриен Тимбер ( Свен Мейнанс 72' ), Микки ван де Вен, Ян Паул ван Хекке, Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс ( Рубен ван Боммел 78' ), Джой Веерман, Квинтен Тимбер ( Джастин Клюйверт 63' ), Дониелл Мален ( Ян Матсен 72' ), Коди Матес Гакпо ( Теун Коопмейнерс 78' ), Крисенсио Саммервилл Жёлтая карточка: Свен Мейнанс 86' (Нидерланды)

Статистика матча 10 Удары в створ 2 5 Удары мимо 3 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 9 Фолы 15

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