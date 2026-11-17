«Локомотив» официально объявил об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. Председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о расставании ещё 6 ноября, сразу после домашнего поражения от «Рубина» (0:1). Тогда тренер пожал ему руку и попрощался с игроками, однако официально об отставке клуб объявил лишь спустя 11 дней.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Нагорных попрощался с Галактионовым прямо на пресс-конференции

6 ноября после домашнего поражения «Локомотива» от «Рубина» (0:1) Галактионов отвечал на вопросы журналистов и извинился перед болельщиками за то, что после финального свистка не подошёл к трибуне. Когда тренер закончил, слово взял председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных и объявил, что совет принял решение досрочно разорвать контракт.

«Действительно, это его последняя игра в "Локомотиве"», — сказал Нагорных. Он поблагодарил Галактионова за четыре года в клубе, после чего они пожали друг другу руки под аплодисменты журналистов.

Казалось, на этом история закончилась, однако больше недели Галактионов по-прежнему значился главным тренером на сайте клуба. Его контракт действовал до конца 2028-го, а оформление отставки затянулось из-за спора о неустойке: совет директоров согласовал увольнение с выплатой, но гендиректор клуба Борис Ротенберг возражал, поскольку, по его версии, Галактионов сам попросил об отставке.

В ночь на 17 ноября «Чемпионат» сообщил, что стороны всё-таки договорились об условиях расторжения контракта. Днём клуб подтвердил уход тренера по обоюдному согласию.

Весной «Локомотив» взял бронзу. А к ноябрю оказался предпоследним

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022-го. Уже летом 2025-го, когда тренер провёл сотый матч во главе команды, клуб отмечал, что в российской истории «Локо» по этому показателю его опережает только Юрий Сёмин. При Галактионове закрепился в основе и раскрылся Алексей Батраков, а в сезоне-2025/26 команда взяла бронзу РПЛ.

Летом Батраков ушёл в «Галатасарай», вместе с ним команду покинул Артём Карпукас — и осенью «Локомотив» расклеился: прямо сейчас с 11 очками за 14 туров команда идёт на 15-м месте, в зоне прямого вылета, где «Локо» не бывал 20 лет. В трёх последних турах при Галактионове москвичи потерпели три поражения с общим счётом 0:7.

Команду примет Сергей Овчинников

Вместе с Галактионовым из клуба ушли старший тренер Олег Лёвин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

Исполняющим обязанности главного тренера, как ожидается, будет назначен Сергей Овчинников — об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.