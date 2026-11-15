Московский «Локомотив» готовится доверить пост исполняющего обязанности главного тренера Сергею Овчинникову, пишет издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Сергей Овчинников globallookpress.com

Босс

56‑летний Сергей Овчинников по прозвищу «Босс» является одним из самых уважаемых болельщиками «Локомотива» футболистов. Всего на позиции вратаря провёл за клуб 366 матчей (1991–1997, 2002–2005), в которых 157 из них отстоял «на ноль». Вместе с «Локомотивом» стал двукратным чемпионом России (2002, 2004), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также выступал за португальские «Бенфику», «Алверку» и «Порту». В составе «Порту» завоевал два Кубка и один Суперкубок Португалии. За сборную России сыграл 35 матчей и участвовал в двух чемпионатах мира (1996, 2004). Три раза признавался лучшим голкипером страны.

Босс в деле globallookpress.com

После окончания карьеры входил в тренерский штаб киевского «Динамо» и «Локомотива», руководил самостоятельно «Кубанью», минским и брянским «Динамо». С 2012 по 2016 год тренировал вратарей в сборной России, а с 2014 по 2020 год входил в тренерский штаб московского ЦСКА.

Кто войдёт в тренерский штаб

В тренерский штаб Овчинникова, по имеющимся данным, должны войти Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Все они выступали в разные годы за «Локомотив». Сам Овчинников в настоящее время возглавляет академию «Локомотива». Эту должность он получил в ноябре 2025 года. После отставки Михаила Галактионова с поста главного тренера именно Овчинникова наряду с Дмитрием Хохловым рассматривает руководство железнодорожников в качестве и. о. главного тренера.

После 14 туров «Локомотив» располагается в зоне вылета таблицы РПЛ с 11 очками. Галактионов руководил клубом с декабря 2022 года.