Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино после своего назначения 18 ноября получит возможность влиять на многие процессы в клубе.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Менеджер «старой закалки»

Как пишет издание The Athletic, аргентинский специалист получит в стане манкунианцев гораздо более широкие полномочия, чем предполагает его официальная должность. Речь идёт не просто о расширении зоны ответственности, а о смене модели: в клубе есть люди, которые ожидают, что Почеттино фактически возьмёт на себя роль менеджера «старой закалки», типичной ранее для английской Премьер‑лиги.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

То есть речь может идти не только о тактике и составе на матч, но и о стратегических решениях в целом — вплоть до влияния на трансферную политику. Отдельные источники указывают, что тренер будет настаивать на ключевой роли в вопросах подбора игроков.

Почему «МЮ» готов пойти на это

Одна из причин, по которой подобные ожидания выглядят реалистичными, — репутация специалиста. Почеттино описывают как человека, с которым «легко и комфортно сотрудничать». Ярким примером называют его пятилетнее сотрудничество с Дэниелом Леви, экс‑председателем «Тоттенхэма»: за это время им удалось выстроить довольно тёплые рабочие отношения.

Если подобный формат перенесётся в Манчестер, это может смягчить процесс согласования трансферов и кадровых решений. Назначение становится логическим завершением недавней перестановки: Майкл Каррик покинул пост главного тренера, а Почеттино до этого возглавлял сборную США.