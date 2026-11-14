Женская команда «Зенита» стала чемпионом России, обыграв «Енисей» в Красноярске в последнем туре Суперлиги — 2:1. Петербурженки забили дважды уже к 10-й минуте, после перерыва пропустили, но удержали преимущество. Для Алексея Тарасюка это золото в первом сезоне во главе команды, которая год назад финишировала третьей.

«Зенит» и ЦСКА боролись за титул до последнего тура

«Зенит» шёл без поражений до середины октября, когда дома уступил «Чертаново» (1:2) — то поражение так и осталось единственным за сезон, но позволило ЦСКА подобраться на расстояние всего лишь одного очка. С таким разрывом команды и подошли к очной встрече в предпоследнем туре: петербурженки могли оформлять титул уже тогда, но игра завершилась вничью 0:0.

Перед последним туром у «Зенита» было 60 очков, у ЦСКА — 59. Победа над «Енисеем» на выезде гарантировала петербурженкам золото при любом результате армейцев.

В Красноярске Живана Ступар открыла счёт уже на 3-й минуте, а на 10-й Дарина Ишмухаметова забила второй мяч. На 49-й Полина Долматова сократила отставание «Енисея», но до финального свистка счёт больше не поменялся. ЦСКА в параллельном матче уступил «Спартаку» (1:3) и остался вторым с 59 очками. Красно-белые, выигравшие чемпионат в прошлом году, взяли бронзу с 55.

Тарасюк вернул золото за один сезон

Женская команда «Зенита» была основана лишь в 2020 году, но завоевала уже свой четвёртый титул: «Зенит» трижды подряд выигрывал чемпионат с 2022-го по 2024-й, а после бронзы в 2025-м команду возглавил Тарасюк, до этого работавший в «Чертаново». При нём петербурженки выиграли 20 из 24 матчей чемпионата, а Нина Матейич с 17 голами стала лучшим бомбардиром Суперлиги.

Теперь «Зенит» уступает по количеству чемпионств лишь пермской «Звезде-2005», у которой их шесть.