Обладатель «Золотого мяча» 2005 года и чемпион мира‑2002 Роналдиньо появится в стартовом составе итальянской «Равенны» против «Форли» в рамках матча Серии C.

Последний раз выходил на поле 11 лет назад

Сейчас легендарному бразильскому полузащитнику 46 лет, и последний раз он выходил на поле в майке профессионального клуба 11 лет назад, после чего повесил бутсы на гвоздь, выступая только в матчах ветеранов и промороликах.

Он точно выйдет в стартовом составе, никаких сомнений. А затем мы вместе решим, сколько времени он проведёт на поле. Это один из величайших футболистов современной эпохи. Но нам необходимо добиться результата. Мы всегда играем с тремя нападающими, и он будет одним из них. Андреа Мандорлини Главный тренер «Равенны»

Игра между «Равенной» и «Форли» (эмилианское дерби) состоится 15 ноября 2026 года в рамках 14‑го тура Серии C (Группа B). «Равенна» идёт на 2‑м месте, а «Форли» занимает 13‑ю строчку. Последний раз клубы встречались 1 сентября 2026 года, и тогда «Равенна» взяла верх со счётом 2:1.

Зачем «Равенна» Роналдиньо

Великий полузащитник прилетел в Италию 13 ноября и проведёт лишь одну тренировку со своими партнёрами перед матчем. Летом 2026 года Роналдиньо подписал контракт с «Равенной», выступающей в третьем дивизионе Италии, и приобрёл долю в клубе. Однако до последнего времени оставалось неизвестным, выйдет ли обладатель «Золотого мяча» на поле.

Лишь недавно руководство клуба сообщило, что Роналдиньо готов возобновить карьеру и выйти на поле в официальном матче Серии C. Его одноклубник Симоне Рабби также сообщил, что в случае назначения пенальти бразилец получит право исполнить удар.

Роналдиньо на презентации в «Равенне» globallookpress.com

Последний официальный матч Роналдиньо провёл 27 сентября 2015 года: тогда он отыграл первый тайм за «Флуминенсе» против «Гойяса» (2:0) в чемпионате Бразилии, после чего был заменён.

Культовый и неподражаемый полузащитник

Роналдиньо — бразильский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, прозванный «Волшебником» (O Bruxo) за свою невероятную технику, оригинальный дриблинг и неизменную улыбку на поле. Он — чемпион мира (2002), победитель Лиги чемпионов УЕФА (2005/06), обладатель Кубка Америки (1999) и Кубка конфедераций (2005). Обладатель «Золотого мяча» (2005) и двукратный лучший футболист мира по версии ФИФА (2004, 2005). Является одним из немногих футболистов в истории, выигравших чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

В ветеранском матче globallookpress.com

Юный Месси неоднократно заявлял, что Роналдиньо оказал на него громадное влияние, когда они вместе играли в составе каталонцев. Бразилец играл также за «Гремио», «Пари Сен‑Жермен», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».