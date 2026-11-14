Карлуш Форбш получил 7-й номер на первый матч Португалии после ухода Криштиану Роналду из сборной: под ним 22-летний вингер «Брюгге» указан в официальной заявке УЕФА на встречу с Данией в Лиге наций. Для Форбша это первый вызов при Жорже Жезуше.

Седьмой номер Роналду в сборной globallookpress.com

У Форбша всего один матч за Португалию — и тоже с семёркой

16 ноября 2025 года Роберто Мартинес выпустил Форбша вместо Бернарду Силвы на 56-й минуте матча с Арменией. Португалия к тому моменту вела 6:1, в итоге выиграла 9:1 и вышла на чемпионат мира. Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации, и семёрку впервые надел дебютант из «Брюгге». Который, кстати, с тех пор за взрослую сборную больше не играл.

Карлуш Форбш globallookpress.com

Как и Криштиану, Форбш связан с лиссабонским «Спортингом», хотя и не настолько тесно — в 11-летнем возрасте он провёл там один сезон. Далее прошёл академию «Манчестер Сити», дебютировал во взрослом футболе за «Аякс», а после аренды в «Вулверхэмптоне» перебрался в «Брюгге». В этом сезоне он забил за бельгийский клуб 5 мячей и отдал 7 голевых передач в 15 матчах.

На футболках обновили семёрку, а комнату Роналду оставили пустой

В день матча сборная показала в соцсетях, как теперь выглядит семёрка на красной футболке. «Пора представить новую семёрку. Потому что одна останется навсегда», — подписали ролик в официальном аккаунте Португалии.

Новый 7-й номер на португальской форме x.com

Напомним, перед игрой с Данией в футболках с номером 7 выйдут все португальцы, а на седьмой минуте к чествованию Роналду смогут присоединиться болельщики в рамках символической церемонии — обе акции согласованы с УЕФА. На первом сборе после ухода Криштиану свободной оставили и комнату, которую он обычно занимал на базе федерации.

Матч в Браге начнётся в 22:45 МСК. Португалия уже вышла в четвертьфинал Лиги наций, а победа над Данией гарантирует ей первое место в группе.