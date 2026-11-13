Игроки сборной Португалии выйдут на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с Данией в майках с седьмым номером, принадлежавшим экс-форварду команды Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Игра пройдёт в субботу, 14 ноября, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага).

Португальцы чтят наследие Роналду

Решение было принято на встрече президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера сборной Жорже Жезуша, капитана команды Бернарду Силвы и вице-капитанов Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.

Целью акции является желание подчеркнуть историческое наследие Роналду в национальной команде.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Также на 7-й минуте матча состоится символическая церемония по чествованию Криштиану, в которой примут участие болельщики. Обе акции согласованы с УЕФА.

Комнату Роналду, которую тот занимал в футбольном центре федерации, находясь в расположении сборной, решили оставить пустой.

Уход на фоне скандала

Напомним, Роналду завершил карьеру в сборной в начале ноября. 5 ноября 41-летний нападающий «Аль-Насра» опубликовал видеообращение в своих социальных сетях.

Объявлению предшествовал конфликт с главным тренером Португалии Жорже Жезушем из-за игрового времени звездного спортсмена.

В сентябре Роналду отыграл 67 минут против Уэльса (1:0), а следующую встречу Лиги наций с Норвегией (2:1) целиком провёл в запасе. Перед матчем с Данией форвард самовольно покинул расположение команды, за что был наказан федерацией футбола Португалии.

Роналду и Жезуш не разговаривали с 30 сентября, игрок даже не стал сообщать тренеру о том, что завершает карьеру.

Рекорды и три трофея

41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

Роналду завершил выступления за Португалию с 234 матчами и 146 голами — оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне сборных.

С национальной командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и два розыгрыша Лиги наций — в 2019-м и 2025-м. Последним выходом на поле за сборную остался сентябрьский матч с Уэльсом.