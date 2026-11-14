Французский «Ланс» объявил о назначении 40‑летнего Дидье Дигара главным тренером клуба. Это уже третий специалист, который возглавляет «кроваво‑золотых» в этом сезоне.

Дидье Дигар globallookpress.com

Топпмёллер и Каюзак не оправдали ожиданий

«Ланс» начинал сезон под руководством немецкого специалиста Дино Топпмёллера, возглавившего команду перед началом сезона (16 июня) вместо Пьера Сажа, перебравшегося в английский «Кристал Пэлас». Всего под его руководством команда провела 6 матчей во всех турнирах (3+1=2‑) и занимала 10‑е место в Лиге 1. Но из‑за разногласий с руководством Топпмёллер был отправлен в отставку. Его главным достижением в «Лансе» стала победа в Суперкубке Франции над «ПСЖ» (1:0).

После немца команду возглавил экс‑капитан «Ланса» Янник Каюзак, входивший в штаб Топпмёллера и Сажа. Но он продержался на посту всего 9 матчей (3 победы и 6 поражений). Поводом для его отставки 12 ноября стали поражение от «Марселя» в Лиге 1 (1:2) и разгромный домашний проигрыш итальянскому «Комо» в Лиге чемпионов со счётом 1:9.

На момент прихода Дигара «Ланс» занимает 11‑е место в чемпионате Франции (13 очков после 10 туров) и располагается на 33‑й строчке общей таблицы Лиги чемпионов.

Сделал себе имя в «Гавре»

Дидье Дигар был довольно известным полузащитником и кандидатом в сборную Франции. В качестве футболиста известен по играм за «Гавр», «ПСЖ», «Мидлсбро», «Ниццу», «Бетис», «Осасуну» и «Лорку». После окончания профессиональной карьеры стал работать в молодёжном секторе «Ниццы», и в июле 2024 года его пригласили возглавить «Гавр».

Дидье Дигар globallookpress.com

Дигар неплохо зарекомендовал себя в этом клубе, при очень скромных кадровых и финансовых ресурсах постоянно удерживая «Гавр» на плаву и не давая ему покинуть Лигу 1. После неудачного старта в этом сезоне (2 очка в 9 турах) Дидье принял решение подать в отставку 31 октября 2026 года, которая была принята руководством клуба. Также в СМИ сообщалось, что Пьер Саж может вернуться в «Ланс».