Итальянский «Милан» стал фаворитом в борьбе за трансфер центрального защитника и капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, если он решит покинуть клуб по окончании сезона, пишет главное спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport.

Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Голландский защитник отложил переговоры о новом соглашении

По данным источника, ван Дейк отложил принятие решения по новому контракту и пока хочет сосредоточиться на своей игре. Его соглашение заканчивается летом 2027 года, и уже с января любой заинтересованный клуб может подписать его на правах свободного агента.

Джерри Кардинале
Джерри Кардинале globallookpress.com

Известно, что голландский защитник очень нравится хозяину «Милана» Джерри Кардинале, и он намерен усилить им состав своей команды. Не против трансфера и нынешний главный тренер «россонери» Рубен Аморим, работавший ранее в АПЛ и отлично знающий возможности ван Дейка.

Дополнительным фактором в пользу трансфера может стать тот факт, что Кардинале владеет миноритарной долей в холдинге Fenway Sport Group, которому принадлежит «Ливерпуль». Главной проблемой сейчас выглядит высокая зарплата 35‑летнего игрока — порядка 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Кто ещё проявляет интерес к защитнику

Помимо миланцев, ван Дейка хотят заполучить туринский «Ювентус» и турецкие клубы — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор». За последний с лета 2026 года выступает многолетний партнёр защитника по «Ливерпулю» Мохамед Салах.

За мерсисайдцев голландец играет с января 2018 года: он перешёл из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов стерлингов и стал самым дорогим на тот момент защитником мира. Всего за «Ливерпуль» он провёл 480 матчей, забил 47 голов и отдал 14 результативных передач. В этом сезоне голландец сыграл 10 матчей.