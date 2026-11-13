Итальянский «Милан» стал фаворитом в борьбе за трансфер центрального защитника и капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, если он решит покинуть клуб по окончании сезона, пишет главное спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Голландский защитник отложил переговоры о новом соглашении

По данным источника, ван Дейк отложил принятие решения по новому контракту и пока хочет сосредоточиться на своей игре. Его соглашение заканчивается летом 2027 года, и уже с января любой заинтересованный клуб может подписать его на правах свободного агента.

Джерри Кардинале globallookpress.com

Известно, что голландский защитник очень нравится хозяину «Милана» Джерри Кардинале, и он намерен усилить им состав своей команды. Не против трансфера и нынешний главный тренер «россонери» Рубен Аморим, работавший ранее в АПЛ и отлично знающий возможности ван Дейка.

Дополнительным фактором в пользу трансфера может стать тот факт, что Кардинале владеет миноритарной долей в холдинге Fenway Sport Group, которому принадлежит «Ливерпуль». Главной проблемой сейчас выглядит высокая зарплата 35‑летнего игрока — порядка 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Кто ещё проявляет интерес к защитнику

Помимо миланцев, ван Дейка хотят заполучить туринский «Ювентус» и турецкие клубы — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор». За последний с лета 2026 года выступает многолетний партнёр защитника по «Ливерпулю» Мохамед Салах.

За мерсисайдцев голландец играет с января 2018 года: он перешёл из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов стерлингов и стал самым дорогим на тот момент защитником мира. Всего за «Ливерпуль» он провёл 480 матчей, забил 47 голов и отдал 14 результативных передач. В этом сезоне голландец сыграл 10 матчей.