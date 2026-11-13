Французский клуб «Ланс» на своём сайте объявил об увольнении главного тренера Янника Каюзака. 41-летний специалист руководил командой всего в 9 матчах.

Янник Каюзак globallookpress.com

Стали заложниками успехов минувшего сезона

«Ланс» стал вторым во французской Лиге 1 и вышел в финал Кубка Франции в прошлом сезоне. Тогда командой руководил Пьер Саж. На волне успеха его позвали возглавить английский «Кристал Пэлас», а новым главным тренером летом стал немецкий специалист Дино Топпмёллер, очень качественно в своё время поработавший с «Айнтрахтом» и бывший на тот момент без работы.

Дино Топмёллер globallookpress.com

В итоге Топпмёллер проработал в «Лансе» менее трёх месяцев и покинул клуб 15 сентября 2026 года, проведя всего 6 официальных матчей. Хотя официально клуб заявил о «разногласиях по поводу реорганизации тренерского штаба», сам Топпмёллер позднее раскрыл, что истинной причиной стала его лояльность к ассистенту, который не поладил с руководством.

Начав сезон с сенсационной победы над «ПСЖ» в Суперкубке Франции со счётом 1:0, команда затем сбавила обороты: в 4 играх чемпионата было набрано всего 4 очка.

Каюзак не стал спасением

Янник — бывший капитан «Ланса» (2019–2022), который сразу после завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб. Сначала работал с Сажем, а затем помогал Топпмёллеру, которого в итоге и сменил после его отставки. Но выбор в пользу Каюзака не оправдался: спустя 58 дней его отправили в отставку.

Пьер Саж globallookpress.com

Под его руководством «Ланс» провёл 9 матчей во всех турнирах — 3 победы и 6 поражений. Роковым для Каюзака стал домашний разгром от «Комо» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов — 1:9. Это поражение стало самым крупным домашним в истории турнира.

Кто может возглавить «Ланс»

Основным претендентом на пост главного тренера клуба сейчас является Пьер Саж. У него в «Кристал Пэласе» откровенно не сложилось, и руководство лондонцев не стало ждать улучшения результатов, отправив француза в отставку. С момента ухода Сажа из «Ланса» прошло около полугода. После 10 туров у «Ланса» в активе 13 очков и 11-я строчка в таблице.