Сборная Турции потерпела домашнее поражение от команды Бельгии (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 лиги А.

Турция — Бельгия globallookpress.com

Перед матчем

Сборная Турции, неудачно выступившая на ЧМ-2026, проваливает этот розыгрыш Лиги наций, подходя к матчу с Бельгией на фоне четырех поражений подряд, в которых она пропустила 11 мячей, забив всего два. Туки проиграли Франции (0:1). дважды уступили Италии (1:4 и 1:3) и были разгромлены Бельгией (3:0) на выезде. Это привело к увольнению Винченцо Монтеллы, которого заменил экс-наставник«Бешикташа» Серген Ялчын.

Сборная Бельгии и на мундиалле выступила лучше, и в Лиге наций пока целится на вторую строчку, проиграв оба своих матча со сборной Франции (0:1 и 1:4), и победив Италию (2:0) с Турцией. К ответному матчу с турками сборная Бельгии подходит как раз на фоне выездной трепки от Франции, когда команда Зидана проигрывала до 77-й минуты, а потом отгрузила бельгийцам четыре мяча.

Ход матча

Гости начали встречу очень осторожно, а вот турки сходу побежали в атаку, уже на пятой минут начав требовать пенальти за падение Гюлера в чужой штрафной. Бельгийцы пытались зацепиться за мяч, но безуспешно. К середине первого тайма преимущество Турции воплотилось в забитый мяч.

На 20-й минуте Арда Гюлер взялся за исполнение штрафного. До ворот было около 30 метров, но турка это не смутило — удар с левой получился в «девятку» ворот Сенне Ламменса, да ещё и с рикошетом от перекладины.

Арда Гюлер globallookpress.com

Бельгийцы отыгрались довольно быстро и забитый ими мяч не слишком вытекал из логики игры. На 27-й минуте Доку у левого края турецкой штрафной легко обыграл Айдына, прострелил к 11-метровой отметке, откуда набежавший Де Брёйне без помех в касание пробил под перекладину.

А 4 минуты спустя Бельгия и вовсе вышла вперед. Прошёл заброс на дальний угол вратарской, удар Морейры цели не достиг, но Де Кёйпер сделал пас на Де Кетеларе, и тот с близкого расстояния не промахнулся.

Турки едва не сравнял счет уже спустя минуту, но Йылмаз не реализовал выход один на один, да и лайнсмен с опозданием зафиксировал офсайд. Бельгия ответила пять минут спустя — Морейра на входе в турецкую штрафную разыграл стеночку с Де Кёйпером и пробил внешней — рядом с верхним углом ворот.

Турция — Бельгия globallookpress.com

К концу первого тайма страсти немного улеглись и скорости упали, а после перерыва игра пошла на встречных курсах. На 60-й минуте бельгийцы могли увеличить преимущество. Прошёл заброс на левый край на Де Кетеларе, Шарль ворвался в штрафную, после борьбы с защитником сохранил контроль над мячом и из убойной позиции пробил в ближний угол — «отстегнул руку» Чакыр и чудом спас команду.

В концовке встречи команды вновь обменялись острыми выпадами. На 82-й минуте Челик запустил направо в штрафную Гюля, тот из-под Нгоя низом здорово пробил в дальний угол, но успел сложиться Ламменс и спас команду. А на исходе основного времени Чакыр оказался в середине поля, выскочив страховать своих защитников, но бельигйцы не сумели воспользоваться этим — сначала Угурджан чисто сыграл против Троссарда, а затем ногой сумел заблокировать удар Кейперса по пустому створу.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Несмотря на бодрый натиск турецкой команды в первом тайме, бельгийцам хватило всего 4 минут, чтобы перевернуть матч, и они, казалось, даже не приложили особых усилий. Учитывая, что гол Турции был забит за счет исполнительского мастерства Гюлера и удачи, фаворит поединка полностью оправдал ожидания.

Турция — Бельгия globallookpress.com

Бельгия довела количество набранных в Лиге наций очков до девяти и поднялась на второе место в группе 1 Лиги А. Турция осталась на последней строчке без очков. Две другие команды квартета, Италия и Франция, проведут очный матч сегодня, 12 ноября.

Результат матча Турция Анкара 1:2 Бельгия Брюссель 1:0 Арда Гюлер 20' 1:1 Кевин Де Брёйне 27' 1:2 Шарль Де Кетеларе 30' Турция: Угурджан Чакыр, Озан Кабак, Мерих Демирал, Ферди Кадиоглу, Исмаиль Юксек ( Салих Озкан 70' ), Оркун Кёкчю ( Дениз Гюль 58' ), Юнус Акгюн, Арда Гюлер, Огуз Айдын ( Зеки Челик 70' ), Энес Унал ( Хакан Чалханоглу 58' ), Baris Alper Yilmaz ( Джан Узун 80' ) Бельгия: Сенне Ламменс, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Шарль Де Кетеларе ( Мика Годтс 80' ), Юри Тилеманс, Николас Раскин ( Ханс Ванакен 90' ), Кевин Де Брёйне ( Леандро Троссард 69' ), Жереми Доку ( Уго Кейперс 80' ), Диегу Морейра ( Доди Лукебакио 69' ) Жёлтые карточки: Озан Кабак 32' (Турция), Исмаиль Юксек 51' (Турция)

Статистика матча 7 Удары в створ 6 1 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 2 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 12 Фолы 14

Что дальше?

Заключительный матч группового этапа с Италией сборная Бельгии проведет дома 15 ноября. В этот же день команда Турции на выезде сыграет с Францией.