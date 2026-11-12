Сборная Турции потерпела домашнее поражение от команды Бельгии (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 лиги А.

Турция — Бельгия
Турция — Бельгия globallookpress.com

Перед матчем

Сборная Турции, неудачно выступившая на ЧМ-2026, проваливает этот розыгрыш Лиги наций, подходя к матчу с Бельгией на фоне четырех поражений подряд, в которых она пропустила 11 мячей, забив всего два. Туки проиграли Франции (0:1). дважды уступили Италии (1:4 и 1:3) и были разгромлены Бельгией (3:0) на выезде. Это привело к увольнению Винченцо Монтеллы, которого заменил экс-наставник«Бешикташа» Серген Ялчын.

Сборная Бельгии и на мундиалле выступила лучше, и в Лиге наций пока целится на вторую строчку, проиграв оба своих матча со сборной Франции (0:1 и 1:4), и победив Италию (2:0) с Турцией. К ответному матчу с турками сборная Бельгии подходит как раз на фоне выездной трепки от Франции, когда команда Зидана проигрывала до 77-й минуты, а потом отгрузила бельгийцам четыре мяча.

Ход матча

Гости начали встречу очень осторожно, а вот турки сходу побежали в атаку, уже на пятой минут начав требовать пенальти за падение Гюлера в чужой штрафной. Бельгийцы пытались зацепиться за мяч, но безуспешно. К середине первого тайма преимущество Турции воплотилось в забитый мяч.

На 20-й минуте Арда Гюлер взялся за исполнение штрафного. До ворот было около 30 метров, но турка это не смутило — удар с левой получился в «девятку» ворот Сенне Ламменса, да ещё и с рикошетом от перекладины.

Арда Гюлер
Арда Гюлер globallookpress.com

Бельгийцы отыгрались довольно быстро и забитый ими мяч не слишком вытекал из логики игры. На 27-й минуте Доку у левого края турецкой штрафной легко обыграл Айдына, прострелил к 11-метровой отметке, откуда набежавший Де Брёйне без помех в касание пробил под перекладину.

А 4 минуты спустя Бельгия и вовсе вышла вперед. Прошёл заброс на дальний угол вратарской, удар Морейры цели не достиг, но Де Кёйпер сделал пас на Де Кетеларе, и тот с близкого расстояния не промахнулся.

Турки едва не сравнял счет уже спустя минуту, но Йылмаз не реализовал выход один на один, да и лайнсмен с опозданием зафиксировал офсайд. Бельгия ответила пять минут спустя — Морейра на входе в турецкую штрафную разыграл стеночку с Де Кёйпером и пробил внешней — рядом с верхним углом ворот.

Турция — Бельгия
Турция — Бельгия globallookpress.com

К концу первого тайма страсти немного улеглись и скорости упали, а после перерыва игра пошла на встречных курсах. На 60-й минуте бельгийцы могли увеличить преимущество. Прошёл заброс на левый край на Де Кетеларе, Шарль ворвался в штрафную, после борьбы с защитником сохранил контроль над мячом и из убойной позиции пробил в ближний угол — «отстегнул руку» Чакыр и чудом спас команду.

В концовке встречи команды вновь обменялись острыми выпадами. На 82-й минуте Челик запустил направо в штрафную Гюля, тот из-под Нгоя низом здорово пробил в дальний угол, но успел сложиться Ламменс и спас команду. А на исходе основного времени Чакыр оказался в середине поля, выскочив страховать своих защитников, но бельигйцы не сумели воспользоваться этим — сначала Угурджан чисто сыграл против Троссарда, а затем ногой сумел заблокировать удар Кейперса по пустому створу.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Несмотря на бодрый натиск турецкой команды в первом тайме, бельгийцам хватило всего 4 минут, чтобы перевернуть матч, и они, казалось, даже не приложили особых усилий. Учитывая, что гол Турции был забит за счет исполнительского мастерства Гюлера и удачи, фаворит поединка полностью оправдал ожидания.

Турция — Бельгия
Турция — Бельгия globallookpress.com

Бельгия довела количество набранных в Лиге наций очков до девяти и поднялась на второе место в группе 1 Лиги А. Турция осталась на последней строчке без очков. Две другие команды квартета, Италия и Франция, проведут очный матч сегодня, 12 ноября.

Результат матча

ТурцияАнкараТурция1:2БельгияБельгияБрюссель
1:0 Арда Гюлер 20' 1:1 Кевин Де Брёйне 27' 1:2 Шарль Де Кетеларе 30'
Турция:  Угурджан Чакыр,  Озан Кабак,  Мерих Демирал,  Ферди Кадиоглу,  Исмаиль Юксек (Салих Озкан 70'),  Оркун Кёкчю (Дениз Гюль 58'),  Юнус Акгюн,  Арда Гюлер,  Огуз Айдын (Зеки Челик 70'),  Энес Унал (Хакан Чалханоглу 58'),  Baris Alper Yilmaz (Джан Узун 80')
Бельгия:  Сенне Ламменс,  Максим Де Кёйпер,  Брандон Мехеле,  Натан Нгой,  Тимоти Кастань,  Шарль Де Кетеларе (Мика Годтс 80'),  Юри Тилеманс,  Николас Раскин (Ханс Ванакен 90'),  Кевин Де Брёйне (Леандро Троссард 69'),  Жереми Доку (Уго Кейперс 80'),  Диегу Морейра (Доди Лукебакио 69')
Жёлтые карточки:  Озан Кабак 32' (Турция),  Исмаиль Юксек 51' (Турция)

Что дальше?

Заключительный матч группового этапа с Италией сборная Бельгии проведет дома 15 ноября. В этот же день команда Турции на выезде сыграет с Францией.