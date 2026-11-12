Мануэль Нойер рассчитывает вернуться после травмы и доиграть сезон за «Баварию», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. По его информации, вратарь сейчас не рассматривает досрочное завершение карьеры. Вероятность того, что Нойер уйдёт из футбола летом, Плеттенберг оценил в 99,9%. Действующий контракт голкипера истекает 30 июня 2027 года.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Вернулся после повреждения стопы и через четыре дня вновь травмировался

Проблемы со стопой мучают Нойера с октября. Из-за них он пропустил матч Бундеслиги с «Лейпцигом», затем сыграл все 90 минут против «Арсенала» в Лиге чемпионов (2:2), но после этого снова выбыл на три встречи — с «Фрайбургом», «Магдебургом» и дортмундской «Боруссией».

3 ноября Нойер вернулся в ворота и отыграл весь матч с «Атлетико» в Мадриде (2:0). Через четыре дня он вышел в старте против «Майнца» (2:1) и стал самым возрастным игроком «Баварии» в истории Бундеслиги, однако ещё до перерыва Мануэля пришлось заменить на Йонаса Урбига.

После игры спортивный директор Макс Эберль сказал, что у Нойера снова возникла та же проблема — на следующий день «Бавария» сообщила о частичном разрыве сухожилия правой стопы. Клуб пока не назвал сроков восстановления, но Плеттенберг писал, Нойер пропустит от полутора до трёх месяцев и в этом календарном году больше не сыграет.

Место в воротах готовят Урбигу, а в списке его дублёров есть Кариус

По данным Sky Sport, в Мюнхене давно видят в 23-летнем Урбиге будущего основного вратаря — пока Нойер лечится, играет именно он. На следующий сезон Йонасу подыскивают опытного дублёра: первый выбор — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», в расширенный список также вошёл Лорис Кариус из «Шальке», ещё один кандидат — Бернд Лено из «Фулхэма». По словам Плеттенберга, к обсуждению кандидатур в клубе вернутся до конца года.

Йонас Урбиг globallookpress.com

Нойер пришёл в «Баварию» из «Шальке» летом 2011-го и с 2017 года носит капитанскую повязку. С мюнхенцами он дважды брал требл — в 2013-м и 2020-м — и выиграл 13 чемпионатов Германии. Это рекорд Бундеслиги, который он делит с Томасом Мюллером. Со сборной Германии Нойер выиграл ЧМ-2014.