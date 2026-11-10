«Ланс» скоро объявит об отставке главного тренера Янника Каюзака, сообщает L’Équipe. Руководство приняло решение вечером 9 ноября — на следующий день после домашнего поражения от «Марселя» (1:2). Каюзак окончательно покинет клуб и даже на прежнюю должность в штабе больше не вернётся.

Янник Каюзак globallookpress.com

За пять дней до этого «Ланс» пережил один из самых болезненных вечеров в своей истории: в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов проиграл дома «Комо» со счётом 1:9.

Исторический разгром

Команда Сеска Фабрегаса забила трижды ещё до перерыва, а к 62-й минуте вела уже 7:0. Рубен Агилар отыграл один мяч, однако после этого итальянцы отличились ещё дважды. Этим поражением «Ланс» установил целый ряд антирекордов ЛЧ.

При этом сразу после разгрома руководство публично поддержало Каюзака. Спортивный директор Жан-Луи Лека заявил, что никто не думает о расторжении контракта, а возможную отставку по инициативе самого тренера клуб бы не принял.

Но после следующего поражения позиция изменилась. Встреча с «Марселем» 8 ноября стала для «Ланса» третьей проигранной подряд: перед матчем с «Комо» команда также уступила «Лиллю» — 0:1. В чемпионате Франции клуб занимает 11-е место, набрав 13 очков за 10 туров.

Уже вторая смена тренера за осень

Каюзак принял команду 15 сентября после ухода Дино Топпмёллера, который пришёл летом и отработал шесть официальных матчей: тогда «Ланс» объяснил расставание разногласиями по поводу организации тренерского штаба. За неполные два месяца при Каюзаке «Ланс» провёл девять встреч — три выиграл и шесть проиграл. Все три матча Лиги чемпионов завершились поражениями с общим счётом 1:14.

Тем более удивительно, что происходит всё это после одного из самых успешных сезонов в истории «Ланса», по итогам которого стал вторым в чемпионате Франции, до последнего боролся за титул с «ПСЖ» и впервые в своей истории выиграл национальный Кубок.

Двойные стандарты?

Ещё 9 ноября, до появления информации об увольнении, чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри заявил в эфире RMC, что после разгрома от «Комо» Каюзак должен был сам предложить отставку.

«После 1:9 тренер должен был подать в отставку. Примет её руководство или нет — он обязан это сделать», — сказал Дюгарри.

По мнению Дюгарри, Каюзака не увольняли из-за его дружбы со спортивным директором «Ланса» Жан-Луи Лека. Топпмёллер, как считает экс-футболист, работал лучше преемника, но был отправлен в отставку, тогда как Каюзак оставался на посту даже после рекордно крупного поражения.

Что будет дальше

По информации L’Équipe, руководство рассматривает трёх кандидатов: среди них — Пьер Саж, который как раз и привёл «Ланс» к прошлогодним успехам, летом ушёл в «Кристал Пэлас», но сейчас находится там на грани увольнения.

Следующий матч «Ланс» проведёт 21 ноября дома против «Тулузы» в чемпионате Франции. Уже 24 ноября его ждёт выезд к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.