Пьер Саж близок к увольнению с поста главного тренера «Кристал Пэлас». По информации The Athletic, французский тренер, проведший всего 16 игр во главе клуба, может покинуть его во время ноябрьской паузы на сборные.
Если это произойдёт — Саж станет первым уволенным тренером в нынешнем сезоне АПЛ. Лондонцы проиграли четыре тура подряд и после домашнего поражения от «Ливерпуля» (1:3) опустились на последнее место с семью очками.
Поднял «Ланс» в топ, но АПЛ не потянул
Саж возглавил «Пэлас» 15 июня, подписав трёхлетний контракт и сменив Оливера Гласнера. В прошлом сезоне он выиграл с «Лансом» первый в истории клуба Кубок Франции и вывел команду в Лигу чемпионов, причём до последнего боролся с «ПСЖ» за чемпионство — переход в чемпионат Англии выглядел более чем заслуженным повышением.
Однако в АПЛ у Сажа не пошло. При 47-летнем тренере «Пэлас» победил всего дважды за 10 туров чемпионата и потерпел четыре поражения подряд, после чего и начались разговоры об отставке. В Лиге Европы дела тоже идут неважно — уже три матча без побед.
Саж видит проблему в реализации
Против «Ливерпуля» хозяева действительно создавали голевые моменты и закончили матч аж с 2,6 xG: Йереми Пино попал в перекладину, несколько раз гостей спас Алиссон. Однако свой единственный гол «Пэлас» забил с пенальти уже в компенсированное время при счёте 0:3.
«Если мы создаём моменты, это хороший шаг. Но следующий — забивать. Иначе получается, словно ты ничего не сделал», — сказал француз Sky Sports.
Результат матча
По данным телеканала, одним из главных кандидатов на замену считается экс-тренер «Брентфорда» и «Тоттенхэма» Томас Франк. Также обсуждаются Шон Дайч, Витор Перейра, Тони Попович и работающий в «Ковентри» Фрэнк Лэмпард.
Тем временем Каррик продолжает работать с «МЮ»
Слухи об отставке Майкла Каррика звучат гораздо громче и уже давно, но «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет тренера — несмотря на первое в своей истории падение в зону вылета по итогам 10 туров АПЛ. Ранее The Independent сообщала, что руководство не планирует увольнять Каррика даже в случае поражения от «Астон Виллы», так как согласованной замены у клуба нет.
А «МЮ» и не проиграл — героически спас дома ничью 4:4, отыгравшись с 2:4 голами на 92-й и 96-й минутах. Что, правда, не сильно меняет дело — «Юнайтед» не побеждает уже восемь туров кряду.