Пьер Саж близок к увольнению с поста главного тренера «Кристал Пэлас». По информации The Athletic, французский тренер, проведший всего 16 игр во главе клуба, может покинуть его во время ноябрьской паузы на сборные.

Пьер Саж globallookpress.com

Если это произойдёт — Саж станет первым уволенным тренером в нынешнем сезоне АПЛ. Лондонцы проиграли четыре тура подряд и после домашнего поражения от «Ливерпуля» (1:3) опустились на последнее место с семью очками.

Поднял «Ланс» в топ, но АПЛ не потянул

Саж возглавил «Пэлас» 15 июня, подписав трёхлетний контракт и сменив Оливера Гласнера. В прошлом сезоне он выиграл с «Лансом» первый в истории клуба Кубок Франции и вывел команду в Лигу чемпионов, причём до последнего боролся с «ПСЖ» за чемпионство — переход в чемпионат Англии выглядел более чем заслуженным повышением.

Пьер Саж и Оливер Гласнер globallookpress.com

Однако в АПЛ у Сажа не пошло. При 47-летнем тренере «Пэлас» победил всего дважды за 10 туров чемпионата и потерпел четыре поражения подряд, после чего и начались разговоры об отставке. В Лиге Европы дела тоже идут неважно — уже три матча без побед.

Саж видит проблему в реализации

Против «Ливерпуля» хозяева действительно создавали голевые моменты и закончили матч аж с 2,6 xG: Йереми Пино попал в перекладину, несколько раз гостей спас Алиссон. Однако свой единственный гол «Пэлас» забил с пенальти уже в компенсированное время при счёте 0:3.

«Если мы создаём моменты, это хороший шаг. Но следующий — забивать. Иначе получается, словно ты ничего не сделал», — сказал француз Sky Sports.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Алексис Мак Аллистер 40' 0:2 Флориан Вирц 54' 0:3 Александер Исак 89' 1:3 Эдвард Нкетиа 90+5' пен. Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Оскар Мингуэза ( Анан Халаили 87' ), Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Адам Уортон, Квинтен Тимбер ( Дарио Осорио 60' ), Даити Камада, Ереми Пино ( Дуайт Макнил 87' ), Йёрген Странн Ларсен ( Эдвард Нкетиа 72' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Жереми Жаке, Рональд Араухо ( Льюис Каумас 90' ), Флориан Вирц, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи ( Виктор Муньос 69' ), Александер Исак ( Джо Гомес 90' ), Брэдли Баркола ( Treymaurice Nyoni 69' ), Коди Матес Гакпо ( Рио Нгумоха 76' ) Жёлтые карточки: Ереми Пино 71', Хефферсон Лерма 82' — Рональд Араухо 24', Брэдли Баркола 59', Виктор Муньос 82', Алексис Мак Аллистер 83'

Статистика матча 7 Удары в створ 8 7 Удары мимо 8 53 Владение мячом 47 4 Угловые удары 7 3 Офсайды 0 10 Фолы 18

По данным телеканала, одним из главных кандидатов на замену считается экс-тренер «Брентфорда» и «Тоттенхэма» Томас Франк. Также обсуждаются Шон Дайч, Витор Перейра, Тони Попович и работающий в «Ковентри» Фрэнк Лэмпард.

Тем временем Каррик продолжает работать с «МЮ»

Слухи об отставке Майкла Каррика звучат гораздо громче и уже давно, но «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет тренера — несмотря на первое в своей истории падение в зону вылета по итогам 10 туров АПЛ. Ранее The Independent сообщала, что руководство не планирует увольнять Каррика даже в случае поражения от «Астон Виллы», так как согласованной замены у клуба нет.

А «МЮ» и не проиграл — героически спас дома ничью 4:4, отыгравшись с 2:4 голами на 92-й и 96-й минутах. Что, правда, не сильно меняет дело — «Юнайтед» не побеждает уже восемь туров кряду.