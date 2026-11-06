Известное издание The Independent сообщает, что «Манчестер Юнайтед» пока не собирается отправлять в отставку главного тренера Майкла Каррика, несмотря на провальное начало сезона.

Майкл Каррик globallookpress.com

В клубе пока не нашли замену Каррику

По данным источника, в клубе пока нет единогласного решения по поводу его потенциального сменщика. Руководство манкунианцев к Эдди Хау, который сейчас сидит без работы, относится гораздо прохладнее, чем принято считать.

Немец Себастиан Хенесс очень высоко котируется, но в его случае потребовался бы «огромный скачок из "Штутгарта" в духе Рубена Аморима», а его соотечественник Фабиан Хюрцелер отлично встроен в отлаженную структуру «Брайтона» и в «МЮ» при гораздо более сильном давлении может «поплыть», да и платить «чайкам» придётся солидную компенсацию.

Эдди Хау globallookpress.com

Сеск Фабрегас впечатляет в «Комо», но сейчас никуда не уйдёт и рассматривается как возможный преемник Микеля Артеты в «Арсенале». В то же время существенно снизился статус Юлиана Нагельсманна. Хотя он нравится директору скаутского отдела «Юнайтед» Кристофу Вивеллу, другие члены руководства прекрасно осведомлены, что в «Баварии» о периоде работы тренера отзываются далеко не лестно.

Возможный ренессанс Каррика

Также в пользу нынешнего главного тренера могут сыграть такие факторы, как неплохая продвинутая статистика и камбэк в игре с «Ромой» (3:2) в Лиге чемпионов. Сейчас «МЮ» идёт на 17‑й строчке в таблице АПЛ, а в прошлом сезоне при Каррике, возглавившем клуб по ходу сезона, стал третьим. В ЛЧ дела у команды в целом идут неплохо, и она сейчас имеет неплохие шансы на выход в плей‑офф, набрав 6 очков в 4 турах.