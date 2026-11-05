«Комо» разгромил французский «Ланс» со счётом 9:1 в гостевом матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 4 ноября на стадионе «Боллар-Делелис».

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Итальянский клуб впервые выступает в ЛЧ. Победа во Франции стала для команды Сеска Фабрегаса третьей в четырёх турах и шестой подряд во всех турнирах.

Побили достижения европейских грандов

«Комо» установил рекорды Лиги чемпионов по разнице мячей в гостевой победе — восемь — и количеству голов на выезде — девять. Прежде наилучшими гостевыми результатами в ЛЧ были победы со счётом 7:0: так выигрывали «Марсель», «Шахтёр» и «Ливерпуль».

По общей разнице в счёте итальянцы повторили достижение «Ливерпуля» и «Реала», побеждавших дома 8:0 — соответственно «Бешикташ» в 2007 году и «Мальме» в 2015-м. Девять голов за матч до «Комо» забивала только «Бавария», разгромившая загребское «Динамо» 9:2 в сентябре 2024-го.

Эти рекорды относятся к Лиге чемпионов с 1992 года. Если учитывать Кубок европейских чемпионов, девять мячей в гостях в последний раз забивал «Фейеноорд»: 55 лет назад нидерландцы разбили кипрский «Олимпиакос» из Никосии — 9:0.

Наконец, «Комо» аж на пять мячей превзошёл рекорд «Ювентуса» по количеству голов в четырёх дебютных матчах ЛЧ: в сезоне-1995/96 туринцы впервые сыграли в турнире и в четырёх первых встречах забили 14. Примечательно, что «Юве» в том сезоне Лигу чемпионов выиграл.

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Хет-трик Дувикаса и шесть голов после перерыва

Анастасиос Дувикас открыл счёт в матче уже на седьмой минуте. На 32-й Дувикас оформил дубль, завершив комбинацию, начавшуюся от вратаря «Комо», а на 40-й Нико Пас довёл преимущество до трёх мячей.

После перерыва забили Люка Да Кунья (47), Марк-Оливер Кемпф (53), всё тот же Дувикас (57) и Маттиа Либерали (62). При 0:7 Рубен Агилар отыграл один мяч на 65-й минуте. Мартин Батурина (69) и 18-летний Маттео Папаччоли (90+1), отличившийся в дебютном матче ЛЧ, установили окончательный счёт.

Дувикас с шестью голами вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира, опередив Эрлинга Холанна и Николо Трезольди на один мяч. Греческий нападающий забивал в каждом из четырёх туров.

Дувикас в матче с «Лансом» uefa.com

Фабрегас остался недоволен пропущенным голом

После разгрома тренер «Комо» призвал игроков сохранять скромность и продолжать работать.

«Вечер замечательный, но я зол из-за пропущенного гола», — признался Сеск в интервью Sky Sports.

Испанец объяснил и важность удачного старта: в последних двух турах общего этапа «Комо» встретится с «ПСЖ» и «Барселоной», поэтому команда рассчитывала набрать как можно больше очков до этих матчей.

Впереди «Интер» и АЕК

После четырёх туров «Комо» занимает четвёртое место в таблице общего этапа с девятью очками и разницей мячей 19:6 — выше только «ПСЖ», «Реал» и «Арсенал». Ранее итальянцы обыграли «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счётом 4:1. «Ланс» с тремя очками идёт 33-м.

8 ноября «Комо» сыграет с «Интером» в Серии А, а «Ланс» примет «Марсель» в чемпионате Франции. Следующие встречи в ЛЧ обе команды проведут 24 ноября: «Комо» дома встретится с АЕКом, «Ланс» отправится в гости к «Лейпцигу».

2.30 Комо финиширует в топ-8 общего этапа Ставка на матч #2 Поставить →