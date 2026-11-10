«Эвертон» ведёт переговоры с представителями Кевина Де Брюйне о возможном переходе в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.it. Английский клуб выясняет, насколько реально вернуть 35-летнего бельгийца в Премьер-лигу уже в январе.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

О переговорах с самим футболистом пока речи не идёт; кроме того, потребуется согласие «Наполи», который может отказаться отпускать полузащитника посреди сезона и перенести обсуждение на лето.

Возвращение в хорошо знакомую лигу

Де Брюйне покинул «Манчестер Сити» летом 2025 года после десяти лет в клубе. Манчестерцы не предложили ему новый контракт, и бельгиец перешёл в «Наполи» свободным агентом. Соглашение с итальянским клубом действует до июня 2027-го и предусматривает возможность продления ещё на сезон.

Де Брюйне с кубком АПЛ globallookpress.com

«Эвертон» занимает шестое место в АПЛ. На правах аренды за клуб из Ливерпуля выступает бывший партнёр Де Брюйне по «Сити» Джек Грилиш, который, правда, едва ли задержится там надолго: в октябре англичанин был выведен из состава команды за употребление алкоголя — сейчас Грилиш уже вернулся к тренировкам, но FourFourTwo утверждает, что его шансы получить полноценный контракт с «Эвертоном» после этого случая сильно снизились.

С Конте не сработался, а при Аллегри команда страдает

Первый сезон Де Брюйне в Италии омрачила серьёзная травма бедра, из-за которой он не играл с конца октября до начала марта. После окончания чемпионата бельгиец открыто раскритиковал футбол Антонио Конте и признался, что рад уходу тренера.

«У Конте совсем другое видение футбола, чем у меня. Мне так и не довелось играть на своей позиции», — говорил Де Брюйне.

Летом «Наполи» возглавил Массимилиано Аллегри, но при нём команда не показывает ни результатов, ни внятной игры: в Серии А неаполитанцы идут лишь 10-ми после 11 туров, а в ЛЧ проиграли три матча из четырёх и находятся за пределами топ-24.

В последней встрече Лиги чемпионов, завершившейся поражением от «Порту» со счётом 1:4, Де Брюйне ещё и поссорился с одноклубником Лоренцо Луккой. Бельгиец высказал претензии к действиям нападающего, а тот несколько раз его послал. По информации La Gazzetta dello Sport, ранее Де Брюйне также конфликтовал с Расмусом Хейлунном на тренировке и с капитаном Джованни Ди Лоренцо во время матча.

При этом Де Брюйне остаётся лучшим бомбардиром «Наполи» в чемпионате с четырьмя голами.

В «Сити» выиграл всё

За 10 сезонов в Манчестере Де Брюйне провёл 422 матча, забил 108 голов и завоевал 19 трофеев. Среди них — шесть чемпионских титулов, Лига чемпионов и клубный ЧМ. АПЛ дважды признавала его лучшим игроком сезона. Если переход действительно состоится — «Эвертон» получит одного из самых титулованных футболистов в своей современной истории.