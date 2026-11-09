Голкипер сборной Кабо‑Верде Возинья выиграл чемпионат Чили в составе самого известного клуба страны — «Коло‑Коло». Победной стала гостевая встреча против «Ньюбленсе» (2:1) в рамках 27‑го тура. В этой игре 40‑летний вратарь из Кабо‑Верде сделал отличный сэйв на 90+7‑й минуте, который позволил «Коло‑Коло» завоевать золотые медали за три тура до конца чемпионата.

Возинья
Возинья globallookpress.com

Возинья стал одним из героев чемпионской игры

«Коло‑Коло» перед игрой знал, что победа над «Ньюбленсе» открывает дорогу к чемпионскому титулу, но матч получился очень непростым. Команда Возиньи повела уже на 14‑й минуте после великолепного удара с лёта после подачи с углового в исполнении знаменитого полузащитника Артуро Видаля. Сейчас ему 39 лет, и он вернулся в родной клуб в 2024 году.

Возинья в составе «Коло-Коло»
Возинья в составе «Коло-Коло» globallookpress.com

«Ньюбленсе» смог отыграться на 29‑й минуте после точного удара Лукаса Молины. Первый тайм завершился вничью — 1:1, а после перерыва игра была равной и почти без опасных моментов, только на второй компенсированной минуте Маркос Боладос из «Коло‑Коло» смог вывести свою команду вперёд. Гости полезли отыгрываться и на 90+7‑й минуте имели опасный момент после мощного удара низом из‑за пределов штрафной площади. Мяч летел точно в левый от Возиньи угол, но вратарь в прыжке добрался до него и зафиксировал.

Таким образом, у «Коло‑Коло» стало 61 очко, и команда стала недосягаемой за три тура до финиша для главного конкурента — «Универсидад де Чили» (51).

Как Возинья оказался в Чили

«Я пришёл сюда, чтобы выиграть титул. Благодарен всем, кто с первого дня хорошо меня принял. Я очень счастлив. Посвящаю эту победу своей семье, сборной Кабо‑Верде и болельщикам "Коло‑Коло"», — сказал 40‑летний голкипер в интервью TNT Sports сразу после матча 27‑го тура.

Возинья стал футболистом «Коло‑Коло» в августе 2026 года после окончания контракта с португальским клубом «Шавеш», играющим во втором дивизионе. Голкипер стал одним из героев ЧМ‑2026 после яркой игры за Кабо‑Верде, особенно он запомнился по ярким спасениям в игре с будущим чемпионом мира — Испанией (0:0) и в 1/16 финала с Аргентиной (2:3). Возинья даже был включён в символическую сборную турнира по версии ФИФА.

Возинья на ЧМ-2026
Возинья на ЧМ-2026 globallookpress.com

Договорённость о переходе голкипера в «Коло‑Коло» была достигнута 24 августа, но из‑за визовых проблем трансфер был оформлен только 3 сентября, при этом контракт подписан до декабря 2026 года. Его дебют состоялся 26 августа в матче Кубка Чили против «Унион Эспаньола» (3:0), а первый выход в чемпионате — 6 сентября против «Уачипато» (0:0).

Всего за «Коло‑Коло» вратарь провёл 6 матчей во всех турнирах, одержал три победы и три раза сыграл вничью, а в некоторых играх Возинья допускал грубые ошибки. На вопрос о будущем и участии в Кубке Либертадорес голкипер ответил, что пока намерен сосредоточиться на праздновании чемпионства.