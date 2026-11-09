Голкипер сборной Кабо‑Верде Возинья выиграл чемпионат Чили в составе самого известного клуба страны — «Коло‑Коло». Победной стала гостевая встреча против «Ньюбленсе» (2:1) в рамках 27‑го тура. В этой игре 40‑летний вратарь из Кабо‑Верде сделал отличный сэйв на 90+7‑й минуте, который позволил «Коло‑Коло» завоевать золотые медали за три тура до конца чемпионата.

Возинья стал одним из героев чемпионской игры

«Коло‑Коло» перед игрой знал, что победа над «Ньюбленсе» открывает дорогу к чемпионскому титулу, но матч получился очень непростым. Команда Возиньи повела уже на 14‑й минуте после великолепного удара с лёта после подачи с углового в исполнении знаменитого полузащитника Артуро Видаля. Сейчас ему 39 лет, и он вернулся в родной клуб в 2024 году.

Возинья в составе «Коло-Коло» globallookpress.com

«Ньюбленсе» смог отыграться на 29‑й минуте после точного удара Лукаса Молины. Первый тайм завершился вничью — 1:1, а после перерыва игра была равной и почти без опасных моментов, только на второй компенсированной минуте Маркос Боладос из «Коло‑Коло» смог вывести свою команду вперёд. Гости полезли отыгрываться и на 90+7‑й минуте имели опасный момент после мощного удара низом из‑за пределов штрафной площади. Мяч летел точно в левый от Возиньи угол, но вратарь в прыжке добрался до него и зафиксировал.

Таким образом, у «Коло‑Коло» стало 61 очко, и команда стала недосягаемой за три тура до финиша для главного конкурента — «Универсидад де Чили» (51).

Как Возинья оказался в Чили

«Я пришёл сюда, чтобы выиграть титул. Благодарен всем, кто с первого дня хорошо меня принял. Я очень счастлив. Посвящаю эту победу своей семье, сборной Кабо‑Верде и болельщикам "Коло‑Коло"», — сказал 40‑летний голкипер в интервью TNT Sports сразу после матча 27‑го тура.

Возинья стал футболистом «Коло‑Коло» в августе 2026 года после окончания контракта с португальским клубом «Шавеш», играющим во втором дивизионе. Голкипер стал одним из героев ЧМ‑2026 после яркой игры за Кабо‑Верде, особенно он запомнился по ярким спасениям в игре с будущим чемпионом мира — Испанией (0:0) и в 1/16 финала с Аргентиной (2:3). Возинья даже был включён в символическую сборную турнира по версии ФИФА.

Возинья на ЧМ-2026 globallookpress.com

Договорённость о переходе голкипера в «Коло‑Коло» была достигнута 24 августа, но из‑за визовых проблем трансфер был оформлен только 3 сентября, при этом контракт подписан до декабря 2026 года. Его дебют состоялся 26 августа в матче Кубка Чили против «Унион Эспаньола» (3:0), а первый выход в чемпионате — 6 сентября против «Уачипато» (0:0).

Всего за «Коло‑Коло» вратарь провёл 6 матчей во всех турнирах, одержал три победы и три раза сыграл вничью, а в некоторых играх Возинья допускал грубые ошибки. На вопрос о будущем и участии в Кубке Либертадорес голкипер ответил, что пока намерен сосредоточиться на праздновании чемпионства.