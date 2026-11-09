Клуб второго по силе испанского дивизиона «Овьедо» объявил о назначении на пост главного тренера легендарного нападающего мадридского «Реала» и сборной Испании Рауля Гонсалеса Бланко. Соглашение с 49‑летним специалистом заключено до лета 2028 года.

Рауль Гонсалес Бланко globallookpress.com

Как выступает «Овьедо» в этом сезоне

Пик команды пришёлся на 90‑е и 00‑е годы, когда она выступала в элитном испанском дивизионе, а главной фигурой в её составе был капитан сборной России Виктор Онопко (1996–2002). В 2000 году «Овьедо» покинул Примеру и вернулся туда только в сезоне 2024/25, но не задержался и сразу вылетел, заняв последнее место.

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В этом сезоне «Овьедо» занимает пока 9‑е место с 21 очком после 13 туров. До прихода Рауля команду возглавлял Хулиан Фернандес Калеро. В последней игре на выезде был обыгран «Кадис» со счётом 2:1, а до этого случилось поражение от «Лас‑Пальмаса». Дебют Рауля в роли наставника «Овьедо» ожидается 14 ноября в домашней встрече против «Жироны».

Кто такой Рауль

Это один из самых известных нападающих мира 90‑х и 00‑х годов. Пик его карьеры пришёлся на выступления за мадридский «Реал» с 1994 по 2010 год. Вместе со своей родной командой он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, три раза — Лигу чемпионов и шесть раз — Суперкубок Испании. В составе национальной сборной он сыграл 102 матча и забил в них 44 гола. За «Реал» Рауль провёл 741 матч и забил 323 гола.

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После ухода из стана «сливочных» Рауль провёл два сезона в составе немецкого «Шальке‑04» и помог команде стать обладателем Кубка Германии (2010/11) и Суперкубка Германии (2011), а также полуфиналистом Лиги чемпионов УЕФА (2010/11). Всего за «кобальтовых» он провёл 66 матчей в Бундеслиге и других турнирах, забив 28 голов.

Рауль завершал карьеру в катарском «Аль‑Садде» и американском «Нью‑Йорк Космосе». После завершения карьеры игрока он работал в структуре «Реала», в том числе шесть лет тренировал молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья» и выиграл Юношескую лигу УЕФА в 2020 году. Для Рауля «Овьедо» станет первым опытом работы во взрослой команде.