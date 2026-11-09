Пау Кубарси стал обладателем премии Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе в возрасте до 21 года. Об этом сообщило итальянское издание Tuttosport — учредитель этой престижной награды.

Пау Кубарси — основной защитник не только «Барселоны», но и сборной Испании globallookpress.com

Кто был конкурентом Кубарси

Главными претендентами на победу в Golden Boy помимо центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси были вингер мадридского «Реала» и сборной Кот‑д’Ивуара Ян Дьоманде, полузащитник Варрен Заир‑Эмри из французского «ПСЖ» и нападающий «Челси» Эстевао. Однако по числу баллов их опередил испанец.

Стоит отметить, что в голосовании не могли участвовать Ламин Ямаль из «Барселоны» и Дезирэ Дуэ— они становились обладателями награды в 2024 и 2025 годах соответственно.

Пау Кубарси globallookpress.com

19‑летний Кубарси — ведущий защитник «Барселоны» и сборной Испании, с которой он стал чемпионом мира 2026 года. В текущем сезоне он провёл за каталонцев 13 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанца сейчас составляет 100 млн евро.

Кубарси — пятый игрок «Барселоны» с Golden Boy

Премию Golden Boy журнал Tuttosport вручает с 2003 года. Первым её обладателем стал голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт из амстердамского «Аякса».

Кубарси стал лишь вторым защитником в истории премии — после Маттейса де Лигта (2018). Также он пятый игрок «Барселоны», завоевавший эту награду, — после Лионеля Месси, Педри, Гави и Ламина Ямаля.