Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Сандерленда» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Перед матчем

«Черные коты» готовились принимать «Челси» не в лучшем настроении, накануне команда проиграла загребскому «Динамо» (0:2) в домашнем матче Лиги Европы, а до этого уступила на выезде «Ковентри», осев на самом дне таблицы АПЛ. В чемпионате «Сандерленд» не побеждал с августа.

«Челси» в свою очередь, после бодрого старта сезона, забуксовал, чередуя победы с поражениями. Так, после выездного кубкового поражения по пенальти от «Ливерпуля», последовала домашняя победа над «МЮ» (2:0) в АПЛ.

Ход матча

Несмотря на то, что «Челси» сразу взял мяч под контроль, особо острых моментов лондонцам создавать не удавалось. Более того, «Сандерленд» огрызался — команды обменялись не слишком опасными ударами рядом со створом или во вратаря.

Немного оживило публику подозрение на пенальти в ворота хозяев в середине первого тайма, но просмотр ВАР показал, что ничего криминального в борьбе Люка О'Найена и Коула Палмера не было.

А вот на 35-й минуте пенальти все же был назначен, тоже после просмотра ВАР, и уже в ворота «Челси» — Брайан Бробби упал в чужой штрафной площади, после того, как Леви Колвилл придержал его за майку. В левый нижний угол с одиннадцатиметровой отметки загнал мяч Энцо Ле Фе. В другую сторону кинулся Майк Пендерс.

«Сандерленд»- «Челси» globallookpress.com

После пропущенного мяча «Челси» постарался прибавить в атаке, но ряд дальних ударов не представлял никакой опасности для голкипера хозяев Робина Руфса.

После перерыва Хаби Алонсо попытался перестроить игру заменами, но хотя на поле стало больше стыков и единоборств, количество ударов по воротам и даже полуопасных моментов значительно уменьшилось. Лишь к концу встречи команды обменялись выпадами, но и их нельзя было назвать острыми.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевым моментом этого вялого матча стал пенальти, назначенный в ворота «Челси». Отыграться лондонцы уже не смогли, им просто не хватало остроты и задора в атаке. «Челси» потерпел второе поражение в последних трех турах АПЛ.

«Сандерленд» поднялся на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 16 очков.

Результат матча Сандерленд Сандерленд 1:0 Челси Лондон 1:0 Энцо Ле Фе 36' пен. Сандерленд: Робин Руфс, Тома Мёнье, Норди Мукиэле, Рейнилду Мандава, Трай Хам, Гранит Джака ( Jules Ahoka 4' ), Ноа Садики, Энцо Ле Фе ( Крис Ригг 88' ), Чемсдин Талби ( Нильсон Ангуло 88' ), Брайан Бробби ( Вильсон Изидор 67' ), Luke O'Nien Челси: Майк Пендерс, Пеп Чаварриа ( Жеовани Кенда 79' ), Леви Колвилл, Коул Палмер, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Джордан Хендерсон ( Эмануэль Эмегха 88' ), Весли Фофана, Марко Палестра ( Дэнни Уэлбек 62' ), Педру Нету ( Мало Гюсто 62' ), Морган Роджерс Жёлтые карточки: Jules Ahoka 21', Тома Мёнье 50', Брайан Бробби 53', Luke O'Nien 90', Нильсон Ангуло 90+4' — Леви Колвилл 35', Педру Нету 55', Мойсес Кайседо 76', Весли Фофана 90+2'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 6 Удары мимо 5 31 Владение мячом 69 2 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 17 Фолы 8

Что будет дальше?

«Челси» 21 ноября примет на своем поле «Лидс» в рамках 11-го тура АПЛ. «Сандерленд» в этот же день отправится в гости к «Астон Вилле».