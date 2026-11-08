Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Сандерленда» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Перед матчем
«Черные коты» готовились принимать «Челси» не в лучшем настроении, накануне команда проиграла загребскому «Динамо» (0:2) в домашнем матче Лиги Европы, а до этого уступила на выезде «Ковентри», осев на самом дне таблицы АПЛ. В чемпионате «Сандерленд» не побеждал с августа.
«Челси» в свою очередь, после бодрого старта сезона, забуксовал, чередуя победы с поражениями. Так, после выездного кубкового поражения по пенальти от «Ливерпуля», последовала домашняя победа над «МЮ» (2:0) в АПЛ.
Ход матча
Несмотря на то, что «Челси» сразу взял мяч под контроль, особо острых моментов лондонцам создавать не удавалось. Более того, «Сандерленд» огрызался — команды обменялись не слишком опасными ударами рядом со створом или во вратаря.
Немного оживило публику подозрение на пенальти в ворота хозяев в середине первого тайма, но просмотр ВАР показал, что ничего криминального в борьбе Люка О'Найена и Коула Палмера не было.
А вот на 35-й минуте пенальти все же был назначен, тоже после просмотра ВАР, и уже в ворота «Челси» — Брайан Бробби упал в чужой штрафной площади, после того, как Леви Колвилл придержал его за майку. В левый нижний угол с одиннадцатиметровой отметки загнал мяч Энцо Ле Фе. В другую сторону кинулся Майк Пендерс.
После пропущенного мяча «Челси» постарался прибавить в атаке, но ряд дальних ударов не представлял никакой опасности для голкипера хозяев Робина Руфса.
После перерыва Хаби Алонсо попытался перестроить игру заменами, но хотя на поле стало больше стыков и единоборств, количество ударов по воротам и даже полуопасных моментов значительно уменьшилось. Лишь к концу встречи команды обменялись выпадами, но и их нельзя было назвать острыми.
LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.
Итог
Ключевым моментом этого вялого матча стал пенальти, назначенный в ворота «Челси». Отыграться лондонцы уже не смогли, им просто не хватало остроты и задора в атаке. «Челси» потерпел второе поражение в последних трех турах АПЛ.
«Сандерленд» поднялся на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 16 очков.
Результат матча
Что будет дальше?
«Челси» 21 ноября примет на своем поле «Лидс» в рамках 11-го тура АПЛ. «Сандерленд» в этот же день отправится в гости к «Астон Вилле».