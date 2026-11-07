Мадридский «Реал» довольно буднично разгромил «Валенсию» в игре 12‑го тура испанской Примеры в гостях со счётом 3:0. Авторами голов стали Федерико Вальверде на 28‑й минуте, Арда Гюлер на 36‑й и Килиан Мбаппе на 75‑й. Эта победа позволила «сливочным» догнать в таблице «Барселону» с 30 очками, но у извечного соперника на игру меньше.

«Реал»
«Реал» globallookpress.com

Перед матчем

«Валенсия» с 9 очками после 11 туров занимала предпоследнее, 19‑е место в таблице чемпионата Испании. Команда в этом сезоне выглядит откровенно блекло в атаке: мало забивает, но довольно много пропускает. По ходу сезона команду возглавил опытный мексиканский наставник Хавьер Агирре, который пытается выправить наследство от Карлоса Корберана. В последнем туре «Валенсия» выиграла у «Эльче» в гостях со счётом 1:0. Это была всего вторая победа команды в сезоне.

Дела у мадридского «Реала» идут гораздо лучше. Жозе Моуринью постепенно притёрся к игрокам, и они к нему, и результаты «сливочных» пошли в гору. В чемпионате команда с 27 очками шла на третьей строчке после «Барсы» (30) и «Атлетико» (28), выиграв последние четыре встречи в чемпионате.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью globallookpress.com

Ход игры

С первых минут «сливочные» захватили инициативу и стали планомерно раскачивать оборону «летучих мышей». На 9‑й минуте «Реал» подал три подряд угловых, но забить так и не смог. После этого игра была остановлена в память о трагически погибшем нападающем «Тенерифе» де Мигеле.

Футболки в честь де Мигеля
Футболки в честь де Мигеля globallookpress.com

Через две минуты хороший момент имел Ян Дьоманде, но защитник «Валенсии» Родригес эффектным подкатом прервал его атаку. Почти сразу ивуариец накрутил двух защитников и неплохо прострелил во вратарскую, но на выходе хорошо сыграл голкипер хозяев Димитриевски.

На 18‑й минуте Мбаппе завалился в штрафной и требовал пенальти на себе, но арбитр встречи не увидел нарушения. Через минуту «Валенсия» создала опаснейший момент: плотно пробило юное дарование хозяев Майоля, но на месте был Куртуа.

На 28‑й минуте «Реал» открыл счёт в матче. Мбаппе пробил со штрафного и угодил в стенку, но Феде Вальверде подоспел к отскоку и точнейшим ударом пробил с добивания! Капитан снова вышел правым защитником.

Вальверде и Беллингем
Вальверде и Беллингем globallookpress.com

Мадридцы продолжили нагнетать инициативу и на 38‑й минуте сделали счёт 2:0 в свою пользу. Беллингем с левого края штрафной, практически от лицевой линии, выполнил сильный прострел во вратарскую. Игрок «Валенсии» в подкате вроде бы уже зацепил мяч, но тот взмыл в воздух и прилетел точно на ногу Арде Гюлеру, который мощнейшим ударом в касание расстрелял ворота.

Начало второго тайма прошло снова с преимуществом «сливочных». На 56‑й минуте счёт мог сделать разгромным Мбаппе, когда Димитриевски вроде уже пошёл на выход, затем попятился назад, но Килиан не смог перебросить голкипера, сблизился с ним и пробил низом в него.

Агирре делает сразу тройную замену, но инициатива у «Реала». С 65‑й по 67‑ю минуту гости создают два опасных момента. Сначала неплохо бьёт Беллингем, но спасает Димитриевски, а затем «ножницы» исполняет Мбаппе, но серб снова на месте.

На 78-й минуте сдали нервы у капитана «Валенсии» Хосе Гайи и он получил прямую красную карточку после подката под Мбаппе, чем чуть не вызвал заварушку на поле. Только ценой нескольких жёлтых карточек удалось погасить эмоции игроков. Концовка игры прошла на удивление спокойно и моментов больше не возникало. «Реал» выиграл в гостях со счётом 3:0.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Победная серия мадридского «Реала» достигла восьми матчей с учётом всех турниров, и видно, что «Особенный» нашёл ключи к своим футболистам, а они сейчас получают удовольствие от игры. В этом матче «сливочные» спокойно разгромили «Валенсию», пребывающую в кризисе, особо не напрягаясь. Хавьеру Агирре ещё предстоит работы непочатый край, и сегодня против «Реала» у него шанса зацепить хотя бы очко не было. Мексиканскому специалисту пойдёт на пользу пауза в чемпионате, тем более что сборников в составе «Валенсии» сейчас не так много.

Результат матча

ВаленсияВаленсияВаленсия0:3Реал МадридРеал МадридМадрид
0:1 Федерико Вальверде 28' 0:2 Арда Гюлер 36' 0:3 Килиан Мбаппе 75'
Валенсия:  Столе Димитриевски,  Пабло Маффео (Арнау Мартинес 63'),  Сесар Таррега,  Хосе Луис Гайя,  Пепелу,  Родригес Гидо (Филип Угринич 63'),  Хави Герра (Хесус Васкес Алькальде 82'),  Садик Умар (Аймар Бласкес 59'),  Арно Данжума,  Justin de Haas,  Aaron Mayol
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Марк Кукурелья,  Ибраима Конате,  Джуд Беллингем (Карлос Эспи 90'),  Арда Гюлер (Эндрик 84'),  Орельен Тчуамени,  Бернарду Силва (Браим Диас 84'),  Федерико Вальверде,  Килиан Мбаппе (Тиаго Питарч Пинар 90'),  Ян Дьоманде (Эдуардо Камавинга 84'),  Дин Хейзен
Жёлтые карточки:  Пабло Маффео 26',  Родригес Гидо 50',  Луис Риоха 80',  Пепелу 81'  —  Андрей Лунин 45',  Ян Дьоманде 80',  Килиан Мбаппе 81'
Красная карточка:  Хосе Луис Гайя 79' (Валенсия)

Что будет дальше

10 ноября «Валенсии» предстоит гостевой поединок в Кубке Испании против «Тавернеса», а следующая игра чемпионата будет после паузы на международные матчи сборных 21 ноября в гостях против «Райо Вальекано». «Реал» проведёт следующую игру 21 ноября в чемпионате на своём поле против «Сельты», а затем через три дня примет в рамках Лиги чемпионов ПСВ.