Мадридский «Реал» довольно буднично разгромил «Валенсию» в игре 12‑го тура испанской Примеры в гостях со счётом 3:0. Авторами голов стали Федерико Вальверде на 28‑й минуте, Арда Гюлер на 36‑й и Килиан Мбаппе на 75‑й. Эта победа позволила «сливочным» догнать в таблице «Барселону» с 30 очками, но у извечного соперника на игру меньше.

Перед матчем

«Валенсия» с 9 очками после 11 туров занимала предпоследнее, 19‑е место в таблице чемпионата Испании. Команда в этом сезоне выглядит откровенно блекло в атаке: мало забивает, но довольно много пропускает. По ходу сезона команду возглавил опытный мексиканский наставник Хавьер Агирре, который пытается выправить наследство от Карлоса Корберана. В последнем туре «Валенсия» выиграла у «Эльче» в гостях со счётом 1:0. Это была всего вторая победа команды в сезоне.

Дела у мадридского «Реала» идут гораздо лучше. Жозе Моуринью постепенно притёрся к игрокам, и они к нему, и результаты «сливочных» пошли в гору. В чемпионате команда с 27 очками шла на третьей строчке после «Барсы» (30) и «Атлетико» (28), выиграв последние четыре встречи в чемпионате.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Ход игры

С первых минут «сливочные» захватили инициативу и стали планомерно раскачивать оборону «летучих мышей». На 9‑й минуте «Реал» подал три подряд угловых, но забить так и не смог. После этого игра была остановлена в память о трагически погибшем нападающем «Тенерифе» де Мигеле.

Футболки в честь де Мигеля globallookpress.com

Через две минуты хороший момент имел Ян Дьоманде, но защитник «Валенсии» Родригес эффектным подкатом прервал его атаку. Почти сразу ивуариец накрутил двух защитников и неплохо прострелил во вратарскую, но на выходе хорошо сыграл голкипер хозяев Димитриевски.

На 18‑й минуте Мбаппе завалился в штрафной и требовал пенальти на себе, но арбитр встречи не увидел нарушения. Через минуту «Валенсия» создала опаснейший момент: плотно пробило юное дарование хозяев Майоля, но на месте был Куртуа.

На 28‑й минуте «Реал» открыл счёт в матче. Мбаппе пробил со штрафного и угодил в стенку, но Феде Вальверде подоспел к отскоку и точнейшим ударом пробил с добивания! Капитан снова вышел правым защитником.

Вальверде и Беллингем globallookpress.com

Мадридцы продолжили нагнетать инициативу и на 38‑й минуте сделали счёт 2:0 в свою пользу. Беллингем с левого края штрафной, практически от лицевой линии, выполнил сильный прострел во вратарскую. Игрок «Валенсии» в подкате вроде бы уже зацепил мяч, но тот взмыл в воздух и прилетел точно на ногу Арде Гюлеру, который мощнейшим ударом в касание расстрелял ворота.

Начало второго тайма прошло снова с преимуществом «сливочных». На 56‑й минуте счёт мог сделать разгромным Мбаппе, когда Димитриевски вроде уже пошёл на выход, затем попятился назад, но Килиан не смог перебросить голкипера, сблизился с ним и пробил низом в него.

Агирре делает сразу тройную замену, но инициатива у «Реала». С 65‑й по 67‑ю минуту гости создают два опасных момента. Сначала неплохо бьёт Беллингем, но спасает Димитриевски, а затем «ножницы» исполняет Мбаппе, но серб снова на месте.

На 78-й минуте сдали нервы у капитана «Валенсии» Хосе Гайи и он получил прямую красную карточку после подката под Мбаппе, чем чуть не вызвал заварушку на поле. Только ценой нескольких жёлтых карточек удалось погасить эмоции игроков. Концовка игры прошла на удивление спокойно и моментов больше не возникало. «Реал» выиграл в гостях со счётом 3:0.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Победная серия мадридского «Реала» достигла восьми матчей с учётом всех турниров, и видно, что «Особенный» нашёл ключи к своим футболистам, а они сейчас получают удовольствие от игры. В этом матче «сливочные» спокойно разгромили «Валенсию», пребывающую в кризисе, особо не напрягаясь. Хавьеру Агирре ещё предстоит работы непочатый край, и сегодня против «Реала» у него шанса зацепить хотя бы очко не было. Мексиканскому специалисту пойдёт на пользу пауза в чемпионате, тем более что сборников в составе «Валенсии» сейчас не так много.

Результат матча Валенсия Валенсия 0:3 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Федерико Вальверде 28' 0:2 Арда Гюлер 36' 0:3 Килиан Мбаппе 75' Валенсия: Столе Димитриевски, Пабло Маффео ( Арнау Мартинес 63' ), Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя, Пепелу, Родригес Гидо ( Филип Угринич 63' ), Хави Герра ( Хесус Васкес Алькальде 82' ), Садик Умар ( Аймар Бласкес 59' ), Арно Данжума, Justin de Haas, Aaron Mayol Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Джуд Беллингем ( Карлос Эспи 90' ), Арда Гюлер ( Эндрик 84' ), Орельен Тчуамени, Бернарду Силва ( Браим Диас 84' ), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе ( Тиаго Питарч Пинар 90' ), Ян Дьоманде ( Эдуардо Камавинга 84' ), Дин Хейзен Жёлтые карточки: Пабло Маффео 26', Родригес Гидо 50', Луис Риоха 80', Пепелу 81' — Андрей Лунин 45', Ян Дьоманде 80', Килиан Мбаппе 81' Красная карточка: Хосе Луис Гайя 79' (Валенсия)

Статистика матча 2 Удары в створ 11 0 Удары мимо 3 31 Владение мячом 69 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 5 26 Фолы 6

Что будет дальше

10 ноября «Валенсии» предстоит гостевой поединок в Кубке Испании против «Тавернеса», а следующая игра чемпионата будет после паузы на международные матчи сборных 21 ноября в гостях против «Райо Вальекано». «Реал» проведёт следующую игру 21 ноября в чемпионате на своём поле против «Сельты», а затем через три дня примет в рамках Лиги чемпионов ПСВ.