Немецкий тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер отлично начал чемпионат и вместе со своей командой настроен на попадание в Лигу чемпионов. «Чайки» после 9 туров имеют в активе 19 очков и занимают третью строчку в таблице АПЛ. 33-летний специалист возглавляет «Брайтон» третий сезон. Перед началом сезона 2024/25 руководители «Брайтона» остановили свой выбор в качестве главного тренера на мало кому известном за пределами Германии Фабиане Хюрцелере. Тогда ему было всего 31 год, и он вместе с «Санкт-Паули» выиграл Вторую Бундеслигу.

Фабиан Хюрцелер globallookpress.com

Как «Брайтон» выбрал Хюрцелера

Хюрцелер не был большим игроком, хотя прошёл академию «Баварии», пробился во вторую команду мюнхенцев и успел поиграть в системе «Хоффенхайма». В 24 года Фабиан повесил бутсы на гвоздь и переключился на тренерскую работу, поняв, что в качестве игрока у него нет больших перспектив.

Хюрцелер стартовал как тренер в пятой лиге, а затем попробовал свои силы в юношеских сборных Германии и в качестве ассистента «Санкт-Паули». В декабре 2022 года его назначили главным тренером, и всего за полтора года он вернул команду в Бундеслигу, поставив команде простой и узнаваемый стиль: розыгрыш мяча при выходе из обороны, минимизацию рисков при передачах и общекомандную работу в переходных фазах. При этом сам скорее был мотиватором, а не жёстким коучем.

Хюрцелер возглавил «чаек» летом 2024 года globallookpress.com

Такая работа впечатлила владельца «Брайтона» Тони Блума, который создал концепцию moneyball, основанную на поиске футболистов и тренеров на основе статистики и продвинутых данных, а также на поиске любого персонала — от главного тренера до видеоаналитика, и всё с прицелом на будущий прогресс. Сначала ей соответствовал Роберто Де Дзерби, а после его ухода ставка была сделана на Фабиана Хюрцелера.

Начало тренерской карьеры

После назначения немецкого специалиста главным тренером «Брайтона» сразу пять футболистов оказались старше его по возрасту, но это его не смутило, а только придало мотивации, и со всеми из них он нашёл общий язык.

Сразу после назначения Хюрцелера Тони Блум свою часть негласной договорённости выполнил: вложил 200 миллионов фунтов в девятерых новичков, подобрав их с учётом пожеланий Хюрцелера и расчётов собственной математической модели. Фабиан не стал расшаркиваться в СМИ — ответил результатами. «Брайтон» выдал крепкий сезон: команда обыгрывала топ-клубы и до последнего боролась за место в еврокубках. По окончании сезона «чайки» продали игроков на 130 млн фунтов, почти сразу отбив часть вложенных средств.

Противник идей Де Дзерби

Сразу после своего назначения наставником «чаек» Хюрцелер открестился от идей прежнего тренера Де Дзерби. «У Роберто Де Дзерби было огромное влияние на весь футбольный мир. Но у меня собственная философия. Его команда играла с большим мужеством при владении мячом, но нельзя копировать кого-либо, и я не буду копировать его », — сказал немецкий специалист клубному сайту летом 2024 года.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Брайтон» Хюрцелера — самая агрессивная команда не только в Премьер-лиге, но и во всей Европе. Она лучшая по среднему количеству высоких отборов (в радиусе 40 метров от чужих ворот). Прессинг «чаек» начинается сразу после потери мяча: сразу 4–5 атакующих футболистов пытаются «накрыть» соперника. Таким образом, высокая линия атаки одновременно становится первой линией обороны.

Этот сезон пока самый успешный для Хюрцелера

После 9 туров нынешнего сезона «Брайтон» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 19 очками и разницей мячей 24–7. В последней игре команда обыграла прямого конкурента — «Ман Сити» со счётом 1:0.

Согласно данным Opta, по xG команда вторая (17,23) — больше только у «горожан» (18,31), однако по касаниям в штрафной (239) «чайки» лишь 9-е. Коррелировать эти показатели не стоит. У «Брайтона», несмотря на обилие высоких отборов, довольно специфический «ударный профиль»: игроки «чаек» часто бьют издалека и редко разыгрывают до верного у чужих ворот, предпочитая наносить удар даже в тех ситуациях, когда момент выбран для удара не самый удачный.

В этом сезоне «Брайтон» достиг значительного прогресса при подаче угловых, забив уже 3 мяча. В прошлом за весь чемпионат было забито 9 голов, а в первом сезоне — всего 6 удачных попыток. Напрямую это связано с возвращением в команду ветерана Паскаля Гроса, отвечающего за все стандарты.

Лука Вушкович globallookpress.com

Летом клуб в очередной раз провёл отличную селекцию, и теперь в распоряжении Хюрцелера есть почти два равноценных состава. Особенно ко двору пришлись Чема Андрес и Лука Вушкович, ставшие лидерами средней линии и обороны.