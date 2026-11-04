Для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова предстоящая игра 14‑го тура с казанским «Рубином» станет последней во главе железнодорожников.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Причина отставки

Как пишет издание «Чемпионат», наставник московского клуба сообщил руководству клуба, что хочет покинуть свой пост. Теперь всё зависит от совета директоров «Локомотива», который должен принять отставку 43‑летнего специалиста. За расторжение договора Галактионову должны выплатить компенсацию в размере 60 млн рублей.

В этом сезоне «Локомотив» играет крайне неудачно и сейчас находится в зоне стыковых матчей — на 14‑й строчке с 11 очками. Напомним, что в прошлом сезоне дружина Михаила Галактионова финишировала третьей и завоевала бронзовые медали РПЛ.

Одной из причин провального выступления в текущем сезоне стал уход группы лидеров и непростые взаимоотношения с руководством клуба. Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября 2022 года. Также он известен по работе с «Нижним Новгородом», «Ахматом» и молодёжной сборной России.

Кто может возглавить «Локомотив» вместо Галактионова

В качестве фаворита на пост главного тренера называют Станислава Черчесова, который на днях покинул грозненский «Ахмат».

Черчесов был вратарём «Локомотива» во времена Сёмина globallookpress.com

Также в прессе мелькают имена экс‑наставника ЦСКА и «Сочи» Владимира Федотова и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, а также бывшего игрока железнодорожников Вадима Евсеева, который неплохо сейчас работает с махачкалинским «Динамо».