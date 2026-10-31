Лондонский «Челси» проявил заинтересованность в трансфере полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта. Руководство столичного клуба выразило готовность выложить за 23-летнего футболиста сумму свыше 120 миллионов евро. Об этом информирует ресурс TEAMtalk.

Алекс Скотт globallookpress.com

Сам полузащитник пока не дал окончательного ответа руководству «Борнмута» о своих намерениях. В то же время представители «синих» рассчитывают согласовать с игроком условия личного контракта.

В текущем сезоне Скотт провел за «Борнмут» шесть матчей во всех турнирах. На счету хавбека один забитый мяч и две результативные передачи. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2028 года.

На данный момент «Борнмут» набрал шесть очков в семи сыгранных турах и занимает 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.