Руководство лондонского «Арсенала» не сомневается, что клубу удастся провернуть трансфер из «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает издание AS.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Спортивный директор «канониров» Андреа Берта сообщил многим в команде, что сделка находится на финальном этапе, а главный тренер Микель Артета уже имел разговор с Винисиусом и рассказал, как собирается его использовать на поле.

Сам бразилец не против попробовать свои силы в новом клубе, так как никак не может договориться с «Реалом» о новом контракте на своих условиях.