Английский «Эвертон» объявил о переходе полузащитника сборной Дании Кристиана Нергора из «Арсенала».

Кристиан Нергор ФК «Эвертон»

Сумма сделки оценивается в 5 млн евро. 31‑летний футболист подписал контракт с ливерпульским клубом на два года. В прошлом сезоне Нергор провёл 20 матчей и отдал 3 результативные передачи.

«Это потрясающее чувство. Я очень счастлив и рад стать игроком "Эвертона". Причин было много. Я почувствовал, что мне нужны перемены и более значимая роль на футбольном поле. Когда я поговорил с Дэвидом Мойесом и другими представителями клуба, участвовавшими в переговорах, я услышал о проекте клуба, и он меня очень заинтересовал. А после приезда сюда это чувство стало еще сильнее», — отметил датский хавбек сразу после подписания соглашения.