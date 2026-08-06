Французский «Марсель» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, рассказал журналист Ромен Молина.

Бруно Женезио — новый тренер «Марселя» globallookpress.com

Чтобы избежать исключения из Лиги 1, клубу нужно до лета 2027 года продать игроков на 180 млн евро.

Кризис во многом связан с масштабными тратами после покупки клуба американским миллиардером Фрэнком Маккортом: с того момента в «Марсель» вложили 800–900 млн евро — деньги ушли на трансферы, зарплаты и прочие расходы. При этом вложения не окупились.

В ответ на кризис руководство ввело жёсткие лимиты: теперь клуб не будет совершать трансферы дороже 5 млн евро, а зарплата любого нового игрока не превысит 1 млн евро за сезон.