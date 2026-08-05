Петербургский «Зенит» и бразильский «Фламенго» вступили в обсуждение возможного перехода двадцатипятилетнего атакующего полузащитника Луиса Энрике, сообщает Globo Esporte.

Луис Энрике globallookpress.com

По информации зарубежной прессы стороны рассматривают сделку на сумму тридцать миллионов евро в качестве гарантированной выплаты. Еще пять миллионов евро могут быть выплачены российскому клубу в виде различных бонусов.

Сам спортсмен уже полностью согласовал личные условия будущего контракта с командой из Рио-де-Жанейро. В случае успешного завершения переговоров между клубами вингер сборной Бразилии получит статус самого высокооплачиваемого игрока в нынешнем составе «Фламенго».