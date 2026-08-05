Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» рассматривает возможность трансфера 24-летнего форварда «Ньюкасла» и национальной сборной Германии Ника Вольтемаде в текущее летнее трансферное окно.
Боссы мерсисайдцев ведут активный поиск вариантов для усиления атакующей линии команды и отмечают высокий потенциал немецкого футболиста. По сообщениям спортивных прессы, существует большая вероятность ухода нападающего из стана «сорок» до закрытия текущего регистрационного периода.
В минувшем сезоне форвард выходил на поле в пятидесяти одном официальном поединке, сумел отметиться одиннадцатью забитыми мячами и отдал пять голевых передач.