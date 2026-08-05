Голландец Луи ван Гал подтвердил желание вернуться на пост главного тренера национальной сборной Нидерландов.

Луи ван Гал globallookpress.com

При этом 74‑летний специалист отметил, что пока Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) с ним не связывался.

В интервью Voetbal International ван Гал заявил, что готов помочь сборной, и обратил внимание на то, что федерации требуется много времени на поиск нового тренера: «Похоже, что должность главного тренера сборной — сложная тема для современных тренеров!»

Ранее Луи ван Гал трижды возглавлял сборную Нидерландов: в 2000–2001, 2012–2014 и 2021–2022 годах. Под его руководством команда отобралась на ЧМ‑2002, дошла до полуфинала ЧМ‑2014 и до четвертьфинала ЧМ‑2022.

Прежний наставник сборной Рональд Куман покинул пост после ЧМ‑2026, где команда не смогла преодолеть стадию 1/16 финала. Ближайший матч голландцы проведут 24 сентября — в рамках Лиги наций им предстоит встреча со сборной Германии.