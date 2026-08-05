Голландец Луи ван Гал подтвердил желание вернуться на пост главного тренера национальной сборной Нидерландов.

Луи ван Гал
Луи ван Гал globallookpress.com

При этом 74‑летний специалист отметил, что пока Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) с ним не связывался.

В интервью Voetbal International ван Гал заявил, что готов помочь сборной, и обратил внимание на то, что федерации требуется много времени на поиск нового тренера: «Похоже, что должность главного тренера сборной — сложная тема для современных тренеров!»

Ранее Луи ван Гал трижды возглавлял сборную Нидерландов: в 2000–2001, 2012–2014 и 2021–2022 годах. Под его руководством команда отобралась на ЧМ‑2002, дошла до полуфинала ЧМ‑2014 и до четвертьфинала ЧМ‑2022.

Прежний наставник сборной Рональд Куман покинул пост после ЧМ‑2026, где команда не смогла преодолеть стадию 1/16 финала. Ближайший матч голландцы проведут 24 сентября — в рамках Лиги наций им предстоит встреча со сборной Германии.