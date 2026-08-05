Одиннадцать городов США ожидает от Международной федерации футбола положенные им денежные выплаты за организацию матчей мирового первенства.

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По информации зарубежного спортивного издания, каждый из городов претендует на получение одного миллиона долларов. Именно такую сумму гарантировал руководитель международной организации Джанни Инфантино перед началом соревнований. Данные финансовые средства планировали направить на возведение спортивных площадок и реализацию иных социальных инициатив.

Представители организационного комитета выражают крайнее удивление задержкой перечислений со стороны ФИФА. Они отмечают невысокую значимость этих сумм на фоне общего дохода федерации, который составил порядка пятнадцати миллиардов долларов за текущий цикл.

Футбольные встречи на территории Соединенных Штатов принимали Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Атланта, Филадельфия, Нью-Джерси, Майами и Бостон.