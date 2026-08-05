Депутаты настаивают на необходимости провести тщательную оценку и полностью изменить текущую модель проведения соревнований. Представители коалиции подчеркивают важность изучения влияния пограничных инцидентов на соблюдение обязательств в области прав человека при подготовке турнира. Ранее аналогичные требования по исключению Марокко из списка стран — организаторов мундиаля озвучили португальские законодатели.

Инициатором данного обращения выступила парламентская группа Sumar. Главной причиной такого радикального предложения стал масштабный миграционный кризис на границе в Сеуте. Авторы инициативы просят правительство направить официальные уведомления в ФИФА, Королевскую испанскую футбольную федерацию и властям Португалии.

Парламентарии от правящей испанской коалиции обратились к кабинету министров с призывом отказаться от идеи совместной организации мирового футбольного первенства с Марокко.

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