Экс‑капитан и главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов считает, что московский «Спартак» в лице Мирлинда Даку получит усиление состава в атакующей линии.

Мирлинд Даку globallookpress.com

По данным многих СМИ, 28‑летний албанский нападающий близок к переходу в стан красно‑белых — скоро о трансфере будет объявлено официально. Даку выступает за «Рубин» с 2023 года.

«Для нашего чемпионата Даку — топ-нападающий. "Спартак" сделал хороший выбор. Посмотрим, как он адаптируется к футболу, потому что стилистически игра "Спартака" кардинально отличается от той, что показывает "Рубин". Но думаю, Мирлинд в любом случае будет очень полезен команде. "Спартак" берёт хорошего нападающего», — сказал Шаронов «Чемпионату».