Египетский нападающий Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

Мохамед Салах globallookpress.com

Пресс-служба турецкого клуба проинформировала о переговорах с экс-форвардом «Ливерпуля».

«Объявление для болельщиков "Трабзонспора". Профессиональный футболист Мохамед Салах, с которым мы начали переговоры о трансфере, будет в терминале общей авиации аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в среду, 5 августа, в 12:00.

Ожидается, что игрок прибудет в Трабзон вечером того же дня. Время и другие подробности программы встречи в Трабзоне будут сообщены общественности через официальные каналы связи нашего клуба в течение дня», — говорится в сообщении пресс-службы «Трабзонспора».

Напомним, что 34-летний Салах является свободным агентом после ухода из «Ливерпуля» по окончании прошлого сезона.