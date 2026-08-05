Мадридский «Атлетико» планирует приобрести защитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб занимается подготовкой первого официального предложения по трансферу футболиста.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Руководство мадридцев готово заплатить за двадцативосьмилетнего аргентинского игрока около 30 миллионов евро. При этом английская сторона рассчитывает получить за своего защитника сумму порядка 40 миллионов евро.

В борьбе за футболиста также участвует миланский «Интер». Итальянский коллектив уже предложил лондонцам 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Несмотря на это, сам спортсмен отдает предпочтение переходу в команду Диего Симеоне.