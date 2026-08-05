Федерация футбола Кот‑д’Ивуара (FIF) сообщила, что новым главным тренером сборной станет Эрве Ренар.

Эрве Ренар globallookpress.com

Он сменил на этом посту Эмерса Фаэ, под руководством которого ивуарийцы выступали на ЧМ‑2026.

Ожидается, что 57‑летний французский специалист прибудет в столицу страны в ближайшее время и приступит к работе.

Ренар уже работал со сборной Кот‑д’Ивуара в сезоне‑2014/15 — тогда он привёл команду к победе на Кубке африканских наций.

Во время ЧМ‑2026 Ренар возглавлял сборную Туниса (начиная со 2‑го тура) и проиграл обе встречи.