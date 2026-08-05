Бразильский защитник столичного ЦСКА Матеус Рейс поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Дмитрием Игдисамовым.

Матеус Рейс globallookpress.com

«Мне нравится работать под руководством Игдисамова. Это топ-тренер, который погружён в работу на 100%. У нас хорошая атмосфера в команде. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших результатов», — сказал Рейс Совспорту.

Напомним, что 4 августа «армейцы» переиграли московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти в рамках стартового тура Кубка России.

31-летний Рейс, пополнивший состав красно-синих зимой 2026 года после перехода из лиссабонского «Спортинга», появился на поле с первых минут и записал на свой счёт дебютный забитый мяч в составе новой команды