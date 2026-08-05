Основной вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд летом может перейти в чемпионат Мексики.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

По данным издания Fox Sports Mexico, 32‑летним голкипером «Эвертона» активно интересуется мексиканский «Тигрес» — клуб готов заплатить за трансфер 16 млн долларов.

На ЧМ‑2026 Пикфорд провёл за сборную Англии все 7 матчей в стартовом составе и пропустил 8 голов. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали турнира.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 13 млн евро. При этом его контракт с «Эвертоном» действует до 2029 года.