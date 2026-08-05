Ключевой полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс близок к переходу в лондонский «Арсенал», поэтому сейчас руководство клуба активно ищет замену на его позицию.

Феликс Нмеча globallookpress.com

Как сообщает авторитетное французское издание L'Equipe, главной целью «сорок» сейчас является игрок дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча.

По данным Transfermarkt, 25-летний полузащитник оценивается в 55 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.

Помимо «Ньюкасла», интерес к Нмече проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», воспитанником которого он является.

В прошлом сезоне Феликс Нмеча сыграл 42 матча за дортмундскую «Боруссию», забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. На чемпионате мира 2026 года в составе сборной Германии он принял участие в 4 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Также у Нмечи есть английское гражданство