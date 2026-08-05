Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах московского «Локомотива».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Я думаю, что команда, конечно, не развалится. Но звоночки были. Правильно говорит Баринов, он много лет отдал "Локомотиву", но почему‑то не остался в команде — уже звоночек. Стало понятно, что в команде что‑то не так, когда с Дзюбой что‑то не то произошло. Думаю, что сверху что‑то неправильно делается, и какие‑то вопросы не по‑футбольному решаются. Баринов больше об этом знает, потому что долгое время был в "Локомотиве" и многих людей знает.

Но до развала вряд ли дойдет. Есть команда, есть футболисты, как иностранцы, так и русские. Поэтому играть‑то они точно будут. Сейчас, может, один‑два матча выиграют, и все нормально будет», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».