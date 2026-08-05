Хорватский полузащитник Лука Модрич прокомментировал подписание нового однолетнего соглашения с итальянским «Миланом».

Лука Модрич globallookpress.com

«Я здесь прежде всего потому, что мне здесь было очень хорошо. Клуб и болельщики проявили ко мне огромную любовь, они поддерживали меня во всех аспектах, и это стало главной причиной, почему я решил остаться. Кроме того, руководство дало понять, что очень хочет видеть меня в команде, и это было приятно. Я все еще чувствую прежнюю страсть, прежнее желание и намерен продолжать получать удовольствие от игры в футбол. Это лучшее место для меня, и я надеюсь, что смогу дать "Милану" то же, что дал в прошлом году, а также что мы как команда проведем сезон получше. Точнее, выдадим лучшую концовку», — цитирует Модрича La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Серии А полузащитник принял участие в 34 поединках. В этих матчах он забил два мяча и сделал три голевые передачи.

«Милан» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице с активом в 70 очков. Стартовый матч нового сезона миланцы проведут в гостях против «Торино» 23 августа.