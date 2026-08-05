Английский «Манчестер Сити» оказался сильнее сборной южнокорейской Кей-лиги в товарищеском противостоянии. Встреча состоялась на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу британского коллектива.

Тейани Рейндерс globallookpress.com

Все забитые мячи в данной игре пришлись на первую половину встречи. Счет на девятой минуте открыл футболист английской команды Райан Аит-Нури. Спустя три минуты Ким Тэ Вон восстановил равновесие.

Далее забивали исключительно игроки «Манчестер Сити». Тейани Рейндерс вывел гостей вперед на двадцатой минуте а окончательный результат через три минуты установил Дивен Мубама.