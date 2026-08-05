Нападающий итальянского «Наполи» Ромелу Лукаку отсутствует на тренировочном сборе команды, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По данным источника, отсутствие игрока согласовано с клубом: «Наполи» больше не нуждается в услугах 33‑летнего бельгийца и активно ищет варианты его продажи.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Лукаку в клуб МЛС «Атланта», где выступает россиянин Алексей Миранчук.

Лукаку играет за «Наполи» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 7 матчей и забил 1 гол.