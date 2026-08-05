Шведский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски может в ближайшее время вернуться в игровой состав команды. Футболист возобновил индивидуальные занятия с мячом на спортивной базе «Хотспур Уэй».

Деян Кулушевски globallookpress.com

Спортсмен не принимал участия в официальных встречах на протяжении пятнадцати месяцев. В самом конце позапрошлого сезона хавбек получил серьезное повреждение правой надколенной чашечки в игре против «Кристал Пэлас».

Весной текущего года бывший плеймейкер туринского «Ювентуса» перенес повторное хирургическое вмешательство на травмированном колене.